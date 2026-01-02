Dos detenidos por robar cableado telefónico en Turienzo Castañero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dos personas han sido detenidas acusadas del robo de cableado telefónico en Turienzo Castañero.

Una llamada a la Guardia Civil alertó el pasado 29 de diciembre de un posible robo en las inmediaciones de la localidad. Agentes del Puesto Principal de Bembibre comprobaron cómo, efectivamente, se había realizado un corte del cableado telefónico de unos 120 metros de longitud, que posteriormente fue recuperado, y se encontró en la zona una furgoneta posiblemente vinculada a los hechos delictivos.

En ese momento se estableció un dispositivo de búsqueda realizado por efectivos pertenecientes al Puesto Principal de Bembibre y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) para localizar a los autores.

A 19:30 horas y gracias a la colaboración ciudadana se produjo la primera detención: un hombre de 26 años; mientras que la segunda tuvo lugar a las 22:00: un hombre de 31 años.

Ambas personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Guardia Civil de Bembibre para su custodia e inicio de diligencias para ser puestos a disposición del Juzgado de Guardia de la localidad de Ponferrada.

Esta actuación se enmarca en el Plan policial contra el robo de cobre que mantiene activo la Comandancia de la Guardia Civil de León para evitar y perseguir la comisión de este tipo de delitos.