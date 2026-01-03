Princesas presenta su primer EP entre el punk rock, la ironía y el descaro

Peta (bajo y coros), Pepe (batería) y Luis (guitarra y voz) son Princesas y acaban de presentar su primer EP, ¡Me muero!, en el pub Morticia de Ponferrada. Princesas porque —dicen— «no nos tomamos en serio a nosotros mismos desde el principio». Tras formar parte de varias bandas (Gibones, Desertia, Campbells y We Care Less, entre otras), sacaron punta al vínculo de amistad que les une desde hace años para subirse al escenario con coronas y sin complejos, habiendo recorrido ya la mayor parte de las salas de la zona y festivales como el Crápula A Go-Go y el Espina Fest. Ahora, dan un paso más con la grabación de cuatro canciones, aunque en el horizonte suena ya un LP.

Si tuvieran que enmarcarse en un estilo, lo harían en el punk rock y el rock and roll aderezados, eso sí, con monólogos. Les sobra chispa y les falta vergüenza y eso les hace ser quienes son sobre el escenario. «Estamos en esto para pasarlo bien y disfrutar entre amigos tocando sin ninguna otra aspiración de éxito mayor. Somos un grupo divertido que se limita a tocar y hacer que la gente se eche unas risas con nosotros. Que nadie espere técnica ni virtuosismo, pero sí tres payasos en el escenario», aseguran.

Luis pone voz y guitarra.ANA F. BARREDO

Con canciones autobiográficas o inspiradas en alguna persona que conocen o en algún estereotipo, Princesas hablan de influencers, acosadores, sexo, estrellas del rock, conspiracionistas, idiotas... ¡Me muero! —grabado en los Estudios la Montaña Roja, en Arganza— es, de hecho, parte de la letra de la canción que lleva el nombre de la banda, «donde hablamos de que nos encanta salir, pero nos pone muy nerviosas elegir ropa, maquillaje, etcétera. Nos morimos de los nervios», dicen antes de soltar una sonora carcajada y solo eso los define. Anoche, en el Morticia, fueron «el grupo más sexy de Ponferrada tocando en el mejor local de la ciudad».

Pepe a la batería.ANA F. BARREDO

De música saben un rato y aseguran que el Bierzo está cargado. «Hay grupos jóvenes de pop-rock como Mazu, Casino Montreal, Pavlenha, Gekko; a gente mas de rock urbano como Perro Futuro, Mala Komunicación, Autopía, Lengua de trapo; grupos de folk como Aira da Pedra o Rapabestas; punkrock más underground como Gibones, Los Bluffs, Black Bomber, We Care Less y Los Rufinnos. Hay grupos de soul, blues, música urbana».