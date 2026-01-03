Ponferrada entrega a Chalupa la llave mágica de la ciudad

El Mago Chalupa y el alcalde de Ponferrada, en el balcón de la casa consistorial.ANA F. BARREDO

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

No hay Navidad en Ponferrada sin el Mago Chalupa que, esta tarde, volvió a aparecer para recoger la llave mágica de la ciudad, la que le abrirá a los Reyes Magos las puertas de todas las casas para poder repartir todos los regalos.

El alcalde, Marco Morala, fue el encargado de la entrega oficial en un acto celebrado en el Ayuntamiento, justo antes de que el embajador de Baltasar, Melchor y Gaspar en el Bierzo se dirigiera hacia sus aposentos en el Castillo de los Templarios. En el buzón real del mago, las niñas y niños ya pueden dejar las cartas con sus deseos. Chalupa hará de intermediario para que todos se cumplan la próxima noche de Reyes. A las 18.30 horas de mañana, lunes, dará comienzo la cabalgata con Sus Majestades de Oriente.