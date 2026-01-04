Héroes de cómic y agricultores

Publicado por M. C. Ponferrada Creado: Actualizado:

Alimentos de Calidad del Bierzo ha transformado la tradición en una auténtica aventura en su calendario de 2026. Si otros años, esta publicación sirvió de vehículo para ensalzar los productos de calidad de la comarca homenajeando al cine o los cuentos clásicos; esta vez es el cómic el formato elegido, con dos superhéroes provistos de capa y camuflados bajo un antifaz que trabajan por defender los valores de la castaña, la manzana reineta, la pera conferencia, el botillo, la cereza y el pimiento asado.

«Los grandes héroes del Bierzo» es el título de la propuesta gráfica en la que los protagonistas tienen la misión expresa de «proteger y garantizar la calidad de nuestros productos estrella», aseguran desde Alimentos de Calidad. «A través de divertidas viñetas, veréis cómo estos superhéroes defienden la autenticidad de la reineta, aseguran la provisión de botillos, miden el calibre exacto de la pera conferencia o luchan contra los elementos para salvar nuestras cerezas», añaden.

La historia tiene miga no solo por lo que señala, sino también por lo que encarna. Lo dos protagonistas de este particular cómic representa a los agricultores y las empresas que sostienen el sector frente a las dificultades. «Ellos son los verdaderos héroes», asegura el gerente de Alimentos de Calidad del Bierzo, Pablo Linares. Personas, cooperativas y pequeñas empresas que impulsan una actividad pujante a pesar del minifundio y la idiosincrasia del campo berciano.

Ilustración dedicada al botillo.DL

Que al botillo no le falte pimentón ni una tormenta o el pulgón arruinen la cosecha de cereza, que no se apaguen las brasas para asar los pimientos ni alguien quede sin comerlos por no poder abrir el bote, que las castañas salgan de erizo

Alimentos de Calidad del Bierzo ha editado 3.500 unidades de su calendario de 2026.