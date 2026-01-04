El cantante que encontró en el Bierzo la tierra prometida del vino

El productor, compositor y cantante Manuel Ruiz ‘Queco’ aprovechó el aislamiento impuesto por la covid-19 para aprender de vino y, en ese camino, se cruzó con un podcast de Maite Ruiz, una catalana enamorada del Bierzo que amadrinó un viñedo viejo de la mano de la Bodega 13 Viñas (Cubillos del Sil) y contó su experiencia en el blog ‘El viaje al centro de vino’. Esa historia que —dice- le sonó a «gloria bendita», le sirvió de impulso y se lanzó a hacer su propio vino en el Bierzo. Se llama Tengo, como la canción con la que retomó su carrera como intérprete a principios de los 2000, después de haber compuesto grandes temas para otros artistas, como De boca en boca, Amor de San Juan y Aserejé.

«Mi padre regentaba una peña flamenca en Córdoba y lo primero que se hacía era probar vinos de Montilla-Moriles y de otras denominaciones. Allí había tertulias sobre cuál era mejor vino, si en rama o en solera, si Montilla-Moriles o Jerez. El vino siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida y la pandemia me hizo reflexionar, fue un tiempo de reinvención, de planear nuevas cosas y empecé a buscar cursos de enología», explica Queco.

Lo suyo con el Bierzo fue «amor a primera vista», que puede sonar manido, pero es tan real como la parcela Alto de San Esteban que apadrina en Cubillines con cepas de varias edades. «Las hay de 1915, otras de 1940 y algunas que se han ido plantando desde entonces», explica el artista reconvertido a viticultor. De ahí sale un vino cien por cien mencía, joven, sin madera, con crianza en botella. «Aunque no soy un experto en cata, me gusta decir que en el corazón de Tengo, el vino lleva la fruta, la flor y el bosque», asegura.

"Siempre me gustó el mundo del vino y en el Bierzo encontré el lugar para hacer realidad un sueño" Manuel Ruiz 'Queco'

Aunque el apadrinamiento con 13 Viñas comenzó en 2022, la primera añada del vino de Queco es de 2024, con una producción muy limitada. «A lo máximo que puedo acceder son unas 500 botellas», dice. Se traslada a la comarca cuatro o cinco veces al año. La poda y la vendimia son fijas, pero también para en la viña cada vez que pasa cerca y para el trasiego o, simplemente, para catar y «sentir la evolución» del vino.

De Julio Calvo y Jesús Alcaide, Manuel Ruiz ‘Queco’ solo dice cosas buenas. Ellos son los propietarios de 13 Viñas, los impulsores de un proyecto de apadrinamiento de viñedo que busca evitar la pérdida de cepas centenarias. Los dos han sido la llave de la nueva etapa del artista en el mundo del vino. Y como con él, con otras catorce personas que, en el último año, han sido madrinas y padrinos y que, juntas, suman unas dos hectáreas de cultivo.

Producción limitada La primera añada de ‘Tengo’ es de 2024, 500 botellas de un vino joven, cien por cien mencía, que sale de la parcela Alto de San Esteban, en Cubillines.

«Tener el vino, probarlo y sentir el Bierzo y el amor que se le ha puesto a este proyecto, sentir la hermandad de todos los padrinos que vamos a una. Para mí, todo esto es un diez rotundo», asegura un hombre que ya conocía los vinos que se elaboran aquí. «Me parece la Borgoña española, con parcelas pequeñitas cuidadas con mucho cariño, grandes enólogos y vinos muy reconocidos internacionalmente. El Bierzo está de moda», destaca.

«Tengo una cosita que su peso en oro vale y unas ganitas de contarte a lo que sabe la buena suerte de sentir que estoy queriendo. Tengo abierta al mundo una ventana de ilusiones», dice la famosa canción de Queco. El nombre de vino estaba claro desde el principio. «Me representa. Es como mi canción, porque todo lo que tengo lo quiero compartir y pienso que el vino es placer, buenos momentos y disfrute y, por eso, estoy orgulloso de haber emprendido este proyecto y poder compartirlo como la canción», relata.