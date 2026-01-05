Molinaseca enciende la nueva Edar tras una inversión de 670.000 euros de la Junta

El delegado de la Junta y el alcalde de Molinaseca, con los responsables de la obra de la Edar..DL

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León pone en marcha la Edar de Molinaseca tras una inversión superior a 670.000 euros. La infraestructura garantiza el correcto tratamiento de las aguas residuales y sustituye a la anterior, que "resultaba insuficiente para cumplir los estándares normativos", explican fuentes de la Administración autonómica. El delegado territorial, Eduardo Diego, y el alcalde de Molinaseca, Alfonso Arias, han visitado hoy las instalaciones con motivo de su entrada en funcionamiento.

La actuación, financiada mediante un modelo de colaboración en el que la Junta y la Diputación aportan el 40% cada una y el Ayuntamiento de Molinaseca, el 20% restante, permitirá dar servicio a 1.499 habitantes equivalentes e incorpora tecnología de contactores biológicos rotativos (biodiscos) y procesos completamente automatizados que posibilitan su supervisión remota.

La nueva Edar erá explotada durante 25 años por Somacyl y se suma a otras cinco depuradoras ya finalizadas en a provincia, las de Alija del Infantado, Cimanes de la Vega, Valtuille de Abajo y Villaquejida. Paralelamente, la Junta continúa impulsando el programa de depuración para núcleos de menos de 500 habitantes, con 72 depuradoras previstas en León y una inversión total de 11,2 millones de euros. Varias de esas instalaciones ya se encuentran en ejecución, como son Espinosa de la Ribera, San Feliz, Campohermoso, Aleje, San Pedro Bercianos y Pedredo.

Además, la Junta desarrolla actuaciones complementarias de abastecimiento, renovación de redes y digitalización, con el objetivo de "mejorar la eficiencia del ciclo integral del agua, reducir pérdidas y modernizar la gestión hidráulica en toda la provincia".