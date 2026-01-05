Asprona Bierzo aprueba un presupuesto de 6,2 millones de euros para este año, un 9% más que en 2025

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asamblea General Ordinaria de Asprona Bierzo aprobó en su última reunión el presupuesto de la entidad para 2026, que asciende a 6.260.871,77 euros, lo que supone un incremento cercano al 9% respecto al año anterior. Asimismo, dio luz verde al Marco Estratégico 2026-2030, la hoja de ruta que guiará el trabajo de la organización durante los próximos cinco años.

El presupuesto aprobado prevé unos ingresos de 6.260.871,77 euros y un resultado positivo de 98.931,04 euros, reforzando la sostenibilidad del proyecto social de Asprona Bierzo. Por capítulos, los ingresos se sustentan principalmente en la prestación de servicios (5.669.502,51 euros). Le siguen subvenciones (501.469,26 euros), venta de productos (55.000 euros), donativos (26.500 euros) y cuotas de socios (8.400 euros).

En cuanto al apartado de gastos, este asciende a 6.161.940,73 euros. El mayor peso corresponde a los gastos de personal con 4.996.060,61 euros, cuya partida se incrementa en más de 900.000 euros respecto al presupuesto del 2025 (un 23% más). Le siguen costes de explotación (528.658,91 €), además de suministros, servicios externos, alquileres, amortizaciones y otros gastos de funcionamiento.

En esta línea, el presupuesto de inversiones se acerca a los 75.000 euros. Se prevén actuaciones como la digitalización de sus oficinas centrales, la primera fase del Proyecto de Humanización del centro de día y residencia Compostilla, mejoras en el centro de barrio de Flores del Sil, la ampliación de plazas en las viviendas de La Cemba, nuevo mobiliario para Cuatrovientos y Flandes y una silla Joelette para facilitar la participación de personas con movilidad reducida en actividades de ocio y naturaleza.

El director general de Asprona Bierzo, Valentín Barrio, destacó que este presupuesto “nos permite crecer sin perder el rumbo”. “Es un presupuesto ajustado y con previsiones bastante conservadoras, pensado para consolidar servicios y generar oportunidades de crecimiento y mejora”, añadió.

Por otra parte, la Asamblea General aprobó el Marco Estratégico 2026-2030, definido como “un viaje aspronauta compartido hacia una comunidad más inclusiva”.

“Es un mapa que orienta nuestro camino en un contexto cambiante y lleno de retos: el acceso a la vivienda, el empleo, el envejecimiento, la sostenibilidad, la innovación social y la defensa activa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual”, explica el director general.

Así, se estructura en cinco ejes. El primero, llamado ‘Proyectos de vida con rumbo propio’, tiene como objetivos impulsar apoyos centrados en la persona, ampliar opciones de vivienda con apoyos flexibles y personalizados y promover bienestar, autodeterminación y participación real en la vida comunitaria.

El segundo eje, ‘Empleo que impulsa autonomía’, busca convertir el empleo en motor de inclusión con los retos de crear oportunidades reales y sostenibles, adaptarse a un mercado laboral cambiante y equilibrar impacto social y viabilidad económica. El tercer eje ‘Comunidad que suma’ busca sensibilizar y movilizar a la ciudadanía por la inclusión, fortalecer redes de colaboración con administraciones, asociaciones, centros educativos… y generar espacios comunitarios donde todas las personas cuenten.

El cuarto eje ‘Innovar para cuidar mejor’ tiene como metas desarrollar proyectos de innovación social y tecnológica y fomentar una cultura de aprendizaje y mejora continua dentro de la propia entidad, mientras que el quinto eje ‘Nave sólida y sostenible’ busca fortalecer la entidad para garantizar su sostenibilidad en el futuro y cuidar y desarrollar el talento profesional.