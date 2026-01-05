Los Reyes Magos vuelven a llenar de ilusión el Hospital El Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Un año más, los Reyes Magos de Oriente han realizado una parada muy especial en el Hospital El Bierzo, llevando su magia a los niños ingresados en el Servicio de Pediatría y también a los pacientes adultos que permanecen en las distintas unidades del centro sanitario. Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por sus pajes, han recorrido las tres plantas del hospital repartiendo sonrisas, palabras de ánimo y pequeños detalles cargados de simbolismo en estas fechas. Durante la visita, se han detenido en cada habitación para desear una pronta recuperación a los pacientes y transmitir su gratitud al personal sanitario por la dedicación demostrada a lo largo del año.

La comitiva real ha sido recibida por el equipo directivo de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), que ha agradecido a Sus Majestades su compromiso anual con quienes no pueden disfrutar la víspera de Reyes desde sus hogares.

Los más pequeños han sido los protagonistas de la mañana: entregaron sus cartas, recibieron caramelos y compartieron con los Reyes sus deseos e ilusiones para 2026. Muchos pacientes adultos también aprovecharon la ocasión para intercambiar unas palabras con la comitiva, en una jornada cargada de emoción que ha inundado los pasillos del hospital de espíritu navideño.