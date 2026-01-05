Ponferrada se rinde ante Melchor, Gaspar, Baltasar y el Mago Chalupa

Cabalgata de Reyes PonferradaL. DE LA MATA

Con la ilusión propia de la noche más mágica del año, Ponferrada esperó impaciente la llegada de los Reyes Magos de Oriente. A las seis de la tarde, coincidiendo con la puesta de sol, Melchor, Gaspar y Baltasar, junto al embajador de Sus Majestades en el Bierzo, el Mago Chalupa, recorrieron las principales vías de la ciudad bajo la atenta mirada de los asistentes, repartiendo 1.500 kilos de caramelos y esparciendo la magia por el corazón del Bierzo.

Cinco carrozas desfilaron por la avenida de Portugal, la glorieta del Caballero Templario, el Puente Nuevo del Ferrocarril, la avenida de Valdés, el Camino de Santiago, la plaza Julio Lazúrtegui, la avenida de La Puebla, General Vives, la glorieta de La Carrasca y la calle Ancha, ante la mirada de cientos de niños y niñas que quisieron acercarse un poco más a Sus Majestades de Oriente.

Como manda la tradición, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, recibió a las ilustres personalidades en el Ayuntamiento, donde recogieron las cartas con los deseos, tanto alcanzables como inalcanzables, de los niños y niñas de la ciudad.

Y así en la fría noche berciana, la ciudad se fue a dormir con el sonido de los villancicos aún resonando en sus calles y con los ojos de los niños por conocer si sus deseos se han hecho realidad.

Un año más, Ponferrada volvió a demostrar, con esta cabalgata organizada por la Concejalía de Fiestas, que cuando se trata de mantener viva la ilusión, la magia de los Reyes Magos tiene un lugar en el Bierzo.

Ponferrada despide así sus fiestas más entrañables y familiares, en las que los deseos pueden llegar a cumplirse… o no.