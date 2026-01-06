Camponayara reconduce la Casa Ucieda hacia el debate y suma a Luis Gómez Domingo

Casi dos millones de euros de inversión salida del bolsillo de varias administraciones públicas permitió restaurar la Casa Ucieda Osorio de Camponaraya, que los señores de Canedo levantaron a finales del siglo XVIII junto al Camino de Santiago y el Ayuntamiento ha convertido en un espacio museístico de elogiado resultado arquitectónico. Pero el proyecto está vivo y, si bien el grueso de la obra ya ha sido ejecutado, quedan flecos que el equipo de gobierno abordará en los próximos meses, principalmente para dotar de contenido a un edificio que huye del concepto de mero centro cultural. El alcalde, Eduardo Morán, tiene clara esa premisa y no solo busca a un gestor que tome las riendas de su funcionamiento, sino que creará en ella una ‘casa del pensamiento’ para reunir a expertos que debatan, con carácter anual, sobre temas de interés que no solo afecten a Camponaraya, sino al Bierzo.

Finalizar la Casa Moruna —el edificio anexo a la casa señorial- y construir baños y un almacén en la planta baja, además de restaurar completamente el jardín, serán los siguientes pasos a nivel de infraestructuras. 150.000 euros de una ayuda del Programa R del Instituto Leonés de Cultura (ILC) y de las propias arcas municipales se invertirán en la Casa Moruna donde, entre otras cosas, es necesario sustituir los tableros de madera del primer piso, que son muy endebles, para asegurarlo. Esta edificación será ese espacio de debate. «Cada año, elegiremos un tema de interés y traeremos a expertos y gente cualificada que pueda aportar contenido interesante y reflexión», explicó el alcalde. La obra del jardín se acometerá con un taller de empleo de jardinería.

La Casa Moruna es un edificio anexo a la casona señorial.L. DE LA MATA

En lo que al contenido se refiere, se siguen dando pasos y lo más inmediato será la instalación de una exposición con obras del pintor Luis Gómez Domingo. Son ocho cuadros de una serie sobre El señor de Bembibre que el Ayuntamiento compró hace unos años al Instituto Leonés de Cultura. La incorporación de mobiliario original de la vivienda que ya ha sido restaurado y una prensa manual que el Ayuntamiento ha adquirido para la bodega se suman a la dotación, que se mejorará con varias exposiciones. Juguetes, cuentos y libros antiguos conformarán una de ellas y se creará otra con las fotografías que han sido premiadas en los 28 años de historia del concurso ‘Camponaraya en el Camino’. También habrá una muestra con los microrrelatos del certamen ‘Historias de la vid y el vino’ que Camponaraya celebra desde hace nueve años y con los que, igualmente, se editará un cuadernillo.

«Tenemos que contratar a una persona que gestione la Casa Ucieda. Hace falta alguien que se encargue de la gestión del propio edificio y del contenido. No puedo ser yo ni algún concejal. No quiero que esto se convierta en una casa de la cultura al uso y por eso debe haber alguien al frente que sepa bien lo que hace», aseguró Eduardo Morán, que también está abierto a interacciones con otras administraciones, organismos y colectivos para que hagan uso de este espacio museístico en pleno Camino de Santiago. De hecho, explotar esa vinculación a nivel cultural y social es uno de los objetivo del Ayuntamiento de Camponaraya con la Casa Ucieda.