El Rosal organiza una nueva edición de Survival Zombie

El Centro Comercial El Rosal de Ponferrada prepara una nueva edición del Survival Zombie, tras la gran acogida de su primera entrega que se celebró en octubre.

El próximo sábado 17 de enero, el centro abrirá sus puertas a los valientes que quieran enfrentarse a una experiencia de terror única, ambientada dentro de sus propias instalaciones.

Durante el evento, los participantes deberán poner a prueba su agilidad y reflejos para escapar de los zombis que acecharán cada rincón. La actividad combina juego en vivo, pruebas y escenarios diseñados para ofrecer tensión, emoción y diversión, convirtiendo el centro comercial en un auténtico escenario apocalíptico.

Survival Zombie es un evento en el que se puede participar sin ningún límite de edad, ni para pequeños ni para mayores. No obstante, se recomienda que, dadas las características del juego, los asistentes tengan mínimo 6 años.

En definitiva, con esta cita se vivir una aventura diferente, que promete repetir el éxito de la primera edición.