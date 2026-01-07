Ponferrada se consolida "como referente turístico" en las fiestas de Navidad

La Vía Láctea, una de las novedades de la iluminación de las fiestasL. DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

“La Navidad en Ponferrada se consolida como referente turístico”, así lo ha manifestado el concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas de Ponferrada, Carlos Cortina, quien ha realizado un balance positivo de la programación navideña. Y es que este año ha vuelto a registrar una elevada afluencia de público y una participación masiva tanto de vecinos como de visitantes.

Un operario quitando las luces de Navidad de PonferradaL. DE LA MATA

De hecho, el edil Cortina ha destacado la reespuesta de la ciudadanía en todas las actividades diseñadas por el Ayuntamiento.

“Todos los actos del programa han contado con una gran acogida, lo que confirma que la Navidad en Ponferrada una inversión que merece la pena y retorna en el beneficio de todos”, remarcó.

En este sentido, Carlos Cortina ha subrayado que “los indicadores que estamos recopilando de los sectores turístico, hostelero y comercial reflejan un crecimiento sostenido año tras año, situando a la ciudad como uno de los destinos más visitados de la provincia durante estas fechas”.

Del mismo modo, el concejal ha puesto en valor la consolidación de actividades como la Cabalgata del Mago Chalupa o el Castle Fest, así como el éxito de las novedades incorporadas en esta edición, entre ellas el espectáculo de luz y sonido de la calle Gil y Carrasco o la Vía Láctea. "Han tenido una magnífica acogida por parte del público y han contribuido a reforzar una imagen atractiva y dinámica de la ciudad, muy alejada de la atonía del pasado”, añadió.

Según Cortina, “el proyecto navideño impulsado por el equipo de gobierno de Marco Morala está diseñado a cuatro años y es evidente que está cumpliendo con los objetivos marcados”.

El concejal ha avanzado que este proyecto tendrá su broche final en las próximas Navidades, “con nuevas sorpresas que seguirán reforzando el atractivo de la ciudad”, y ha querido agradecer de manera contundente “el apoyo de los ciudadanos y de los turistas, así como la implicación y el buen hacer de comerciantes y hosteleros. La unión de todos ha sido fundamental para que Ponferrada haya lucido al máximo en unas fechas tan especiales”.

Desde hoy han comenzado las labores de retirada de las diferentes estructuras lumínicas y decorativas instaladas durante la campaña.