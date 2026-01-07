La Junta inicia la urbanización de El Bayo para completar el proyecto de ampliación de más de 18M€

La Junta de Castilla y León sigue dando pasos hacia delante en el proyecto de ampliación del Polígono Industrial El Bayo (Cubillos del Sil) con la licitación de las obras de urbanización de la nueva fase. El presupuesto de esta actuación es de 6,53 millones de euros y se establece un plazo de ejecución de 16 meses. La ampliación delimita un nuevo sector industrial colindante con el polígono actual, con una superficie de más de 54 hectáreas, situado entre el polígono existente y la CL-631, que hasta ahora tenía la consideración de suelo rústico.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado hoy las actuaciones proyectadas que, además de la urbanización de la superficie industrial, incluyen las obras de mejora de los accesos y la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales. Esos dos proyectos complementarios que se ejecutan de manera coordinada ya fueron licitados y las obras están en marcha desde hace semanas.

La actuación global en el Polígono Industrial El Bayo conlleva una inversión superior a los 18 millones de euros, destinada a "reforzar la capacidad del polígono para acoger nuevas empresas, mejorar su conectividad y garantizar infraestructuras básicas adecuadas para el desarrollo de la actividad industrial", ha incidido Juan Carlos Suárez-Quiñones, que también recordó que el sector ha sido ordenado mediante el Plan Regional de Ámbito Territorial y permitirá generar más de 541.000 metros cuadrados de superficie neta destinada a uso industrial, "distribuidos en parcelas de distintos tamaños y con una edificabilidad superior a los 265.000 metros cuadrados, además de espacios libres, equipamientos públicos y viario".

Las actuaciones de urbanización previstas incluyen la ejecución de una nueva red viaria integrada con la del polígono existente, así como todas las infraestructuras de servicios necesarias (abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje de pluviales, suministro eléctrico y alumbrado público con criterios de eficiencia energética) e infraestructuras de telecomunicaciones preparadas para tecnologías avanzadas. El proyecto contempla también la creación de zonas verdes, aparcamientos compartidos y espacios de uso común para "mejorar la calidad" de esta área industrial.

De forma complementaria a la ampliación, el consejero ha visitado las obras de los accesos al polígono, que incluyen un nuevo enlace con la CL-631 y la construcción de una glorieta en la carretera SC-LE-12. En este caso, la inversión es -recordó Suárez-Quiñones- de millones de euros millones de euros, que incluyen también la nueva estación depuradora en Cabañas Raras y destinada a dar servicio tanto al polígono industrial de El Bayo como al de Cabañas.

Tanto las obras de reordenación de los accesos al polígono como las de la nueva Edar se iniciaron en noviembre. Las primeras, con un plazo de ejecución de nueve meses y las segundas, con un plazo de ejecución previsto de un año.