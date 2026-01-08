«El Bierzo para mí es mi casa, la gente siempre responde bien a mi música»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El talento berciano en el mundo de la música tiene uno de sus nombres propios en el panorama de los DJ que hacen vibrar a miles de personas con sus ritmos electrónicos. Albert Novo comenzó su carrera como DJ/productor hace unos 26 años y recuerda bien sus inicios. «Por aquella época vivía en Suiza, donde empecé a ir a fiestas en las que actuaban DJs, y eso hizo que empezara a plantearme que podría ser, en un futuro, mi profesión», comenta. En sus comienzos, la música electrónica le marcó profundamente y fue el punto de partida de una carrera que, en la actualidad, se ha orientado «hacia un sonido más comercial, que es lo que actualmente pincho, dependiendo del evento». Aunque ha recorrido medio mundi, no olvida sus orígenes. «El Bierzo para mí es mi casa y, gracias a Dios, puedo decirlo bien alto: cualquier género musical que pinche, la gente siempre responde bien». De hecho, Novo fue uno de los participantes en el Castle Fest de finales de diciembre, organizado por el Ayuntamiento para dar a Ponferrada «un evento pre Nochevieja, como se hace en otras ciudades». Novo cuenta con un estilo propio muy definido, aunque experimenta com otros grandes artistas consagrados que le han influido en su forma de entender la música, como Juan Magán. «He trabajado con él codo con codo en varias ocasiones y actualmente el electrolatino y el reguetón son los géneros que más trabajo, por la demanda del público más joven y no tan joven», explica. «También tengo que nombrar a quien me ha ayudado y me sigue ayudando a crecer como artista, mi compadre Kiko Rivera», indica. Para Albert Novo, un antes y un después en su carrera llegó cuando recibió la llamada del director artístico «del que para mí es el mejor festival del mundo, el Ultra Music Festival», para pinchar en el Ultra Europe. «A partir de ahí, mi carrera se hizo más internacional», recuerda. Este berciano resalta la importancia de la conexión con el público y asegura que «me siento cómodo en cualquier lugar, puesto que estoy haciendo lo que más me gusta y me siento bien en todas partes, ya sean eventos de 20.000 personas o de 20». Habitual en las redes sociales, considera que «son una herramienta de trabajo las cuales yo uso, pero por desgracia podemos encontrarnos muchas cosas desagradables detrás de ellas». En la cabeza de Albert Novo siempre hay nuevas ideas. «Siempre tengo nuevos proyectos rondando por mi cabeza, pero dependiendo de cómo venga el año, algunos llegan a su final y otros se quedan en la recámara. Para 2026 estoy trabajando en una producción propia con una colaboración muy especial», avanza. Finalmente, lanza un mensaje a los jóvenes que quieran comenzar en este mundo: «Si te gusta esta profesión, dedícale mucho tiempo, mucho amor y mucha paciencia, porque no es llegar y besar el santo. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y, sobre todo, sé humilde, llegues donde llegues».