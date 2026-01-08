Talleres científicos y música centran la actividad semanal de La Térmica Cultural de Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural de Ponferrada comienza su actividad tras el parón por las fiestas con actividades de música y tallerres científicos. Mañana viernes, 9 de enero, tendrá lugar la actuación de Diego Gutiérrez a las 20.30 horas. Su espectáculo ofrece una equilibrada mezcla de cantares y ritmos de la tradición oral leonesa, actualizados, revisados e interpretados por él mismo, así como un conjunto de poemas musicalizados de reconocidos poetas leoneses.

Por otro lado, el sábado, 10 de enero, a las 12 horas, se desarrollará el taller titulado ‘Ciencia entre copos’ en el que los asistentes explorarán las formas misteriosas que crea el frío. Está dirigido a público familiar, aunque los menores de seis años deberán acudir acompañados y tiene un precio de cuatro euros.

Y el domingo a las 12 horas será el turno del Dúo Terra Sigilata con su concierto-espectáculo ' Pequefolk: música tradicional para niños. Esta actividad está pensada para que los más pequeños descubran la riqueza de la música tradicional a través de la participación y la emoción de las historias, este espectáculo los transportará a un mundo donde la música de los abuelos cobra vida con un enfoque fresco, divertido y educativo.

Durante el concierto podrán cantar, aplaudir ritmos, descubrir instrumentos tradicionales como el rabel o el pandeiro, y aprender las historias que se esconden detrás de cada melodía.