La muestra sobre Mendaña y sus exploraciones llega hoy a la UNED de Ponferrada

Se podrá visitar en el Centro de la Uned en Ponferrada.L. de la mata

La exposición «La era de los descubrimientos: Álvaro de Mendaña y la exploración del Pacífico Sur» llega mañana viernes, 9 de enero, al centro asociado de la UNED en Ponferrada después de su estreno en el complejo Rock Suites de la Peña de Congosto.

La exposición estará compuesta por los paneles explicativos de la vida y viajes de Álvaro de Mendaña y de 16 fotografías de gran tamaño, obra del prestigioso fotógrafo canario Roberto de Armas, que acercan al público a lo paisajes y a la forma de vida de las islas descubiertas por Mendaña.

El explorador berciano dirigió dos importantes viajes que permitieron el reconocimiento de vastas áreas del Pacífico Sur y la incorporación de nuevas islas a los mapas europeos. Sus expediciones, organizadas desde el virreinato del Perú, revelan tanto la audacia de los exploradores como las dificultades materiales, políticas y humanas que acompañaban a la navegación oceánica.

La búsqueda de las míticas islas Salomón, la tentativa de colonización en Santa Cruz y la interacción con las poblaciones indígenas plantean cuestiones clave sobre el encuentro de culturas y los límites del proyecto imperial en el Pacífico en el contexto global de la monarquía hispánica, inmersa en una era de exploración, ciencia y expansión marítima.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, hasta el mes de abril.

La apertura tendrá lugar hoy viernes día 9 de enero a las once de la mañana en el centro asociado de la Uned de Ponferrada.