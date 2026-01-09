Cristal especial de Tvitec coronará la Sagrada Familia de Barcelona

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La empresa berciana ubicada en el macropolígono del Bayo Tvitec Cricursa y la división de vidrio curvo que la firma tiene en Barcelona ha hecho el cristal, prácticamente artesanal, que corona la catedral de la Sagrada Familia en la capital Condal. El emblemático edificio ideado por Gaudí completará su estructura principal y la torre más alta (la de Jesucristo) en este año 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de genial arquitecto y previsiblemente con la visita del papa León XIV para su inauguración.

Según cuentan desde la empresa berciana la construcción de este vidrio que se fabricó para los brazos de la cruz panorámica ha sido prácticamente un trabajo de orfebrería de primer nivel, nunca antes construido y que realza la arquitectura de esta catedral con cristal curvo y poliédrico. El trabajo fue desarrollado en una línea especial en el Bayo, pieza a pieza específica, para lo que será la denominada Torre de Jesuscristo, que lleva un mirador en lo más alto del edificio. La Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia alcanzará los 172,50 metros de altura cuando se inaugure este año,, convirtiéndose en la torre central y más alta, coronada por una cruz de 17 metros. Será la iglesia más alta del mundo, superando a la Catedral de Ulm (Alemania), con una altura final que no excederá los 177 metros para no superar la montaña de Montjuïc.

Pero, Tvitec, que ha puesto su sello en los edificios más emblemáticos de medio mundo también dejará su impronta en el cristal que reviste la nueva sede de la Generalitat, las oficinas administrativas y políticas.