Friera depurará sus aguas con su primera Edar

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha adjudicado las obras para la construcción de una estación depuradora de aguas residuales (Edar) en la margen izquierda del río Selmo, en Friera, dentro del término municipal de Sobrado. La actuación, incluida en el Plan Hidrológico del Miño-Sil, ha sido adjudicada a la empresa Vipeca Obras y Servicios por algo más de 62.000 euros, tras un procedimiento abierto simplificado en el que el precio fue el único criterio de valoración. El alcalde de Sobrado, Antonio Moldes, valoró muy positivamente esta obra.