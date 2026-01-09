Berlanga, primero del año en aprobar el presupuesto

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Berlanga del Bierzo se convierte en el primer municipio de la comarca en aprobar, definitivamente, su presupuesto para este año. Berlanga gestionará en este 2026, 650.000 euros. Supone una cifra ligeramente superior a la de ejercicios previos. Y en el capítulo de inversiones, se destaca la renovación de la red de saneamiento y asfaltado de calles en Langre, pueblo que sigue notando los efectos de los hundimientos de la superficie del terreno como consecuencia de las viejas minas de carbón que pasan por debajo según reconocía el alcalde, el socialista, César Álvarez. «Son obras prioritarias. En Langre, se remodelarán las calles La Iglesia, Cimadevilla y El Barranco afectadas por esas subsidencias de las minas».

Además, Álvarez también adelantó que, a lo largo de este año, se intervendrá en la calle Real de San Miguel de Langre. El alcalde de Berlanga reconoce que son actuaciones que buscan mejorar los servicios que se ofrece a los vecinos del municipio con el propósito fundamental de frenar la despoblación porque «el panorama es complicado», lamenta el alcalde de Berlanga. «Es alarmante porque además la población es muy mayor y no hay trabajo en la zona por lo que es difícil que la gente joven se quede en los pueblos. Por eso, hay que intentar prestar los servicios lo mejor que se pueda», esgrimió.