Morala endurece la crítica para que se reabra la carretera de Peñalba

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada endurece su postura frente a la Diputación de León, por el corte al tráfico en la carretera de acceso a Peñalba de Santiago. Marco Morala pide «soluciones, ya» al presidente. Con contundencia, la primera autoridad local sigue reprochando la pasividad de la institución provincial frente a la agilidad demostrada por la Junta de Castilla y León, en la solución del argayo que bloquea la carretera autonómica 631, cerca del Escobio. Y el alcalde devuelve a Courel la insinuación de que «puede exigir responsabilidades por el derrumbamiento de tierras a quienes sean propietarios de ese monte, en la ladera de Peñalba».

Por otra parte, en entrevista en Onda Bierzo, el alcalde de Ponferrada manifestó que el portavoz de la oposición local del PSOE, Olegario Ramón, es un «caso perdido» con el que será imposible negociar acuerdos hasta el final del mandato. Afirma que el portavoz socialista trata de repetir la misma estrategia que usó con la ex alcaldesa Gloria Fernández Merayo, y que le permitió ser alcalde en 2019. Ahora, augura que no tendrá el mismo efecto. A la vez, y con la vista puesta en los posibles resultados de las próximas elecciones autonómicas, Morala parece ver más fácil el entendimiento con Vox. Además, pendiente, también, del resultado de esas elecciones autonómicas queda la petición que el alcalde de Ponferrada ha elevado a la Junta de Castilla y León, para conseguir financiación destinada a cubrir el auditorio municipal. Era uno de los acuerdos del pacto de gobierno entre PP y Coalición por el Bierzo. Dijo que está revisando los planes para aprovechar el Morredero como estación de montaña.