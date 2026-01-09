Comienzan las obras de las 20 viviendas de alquiler joven

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los que acudan a la residencia de Aldama o a la guardería Mago Chalupa de Ponferrada, o los que paseen por la zona, han visto estos días cómo avanzan a buen ritmo las obras del nuevo edificio que la Junta de Castilla y León está construyendo en Ponferrada como vivienda joven para el alquiler social. Son 20 viviendas que se emplazan al final de la calle Andrés Viloria, en la paralela de la avenida de los Escritores.

La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente Somacyl —perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion del Territorio-, sacaba en mayo pasado a licitación las obras de construcción de estas 20 viviendas públicas destinadas al alquiler joven en Ponferrada con un presupuesto de 2.472.309 euros y un plazo de ejecución de 22,5 meses.

El objeto de la licitación era la redacción del proyecto de ejecución, la construcción del edificio y su puesta en uso como viviendas destinadas al alquiler para jóvenes. En cuanto a sus características, las viviendas cuentan con una superficie útil máxima de 60 metros cuadrados, cuentan con salón-cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza. Además, el edificio contará con zonas comunes destinadas a coworking, lavandería y descanso. Una vez ejecutadas, estas viviendas, ubicadas en la calle Andrés Viloria, estarán en disposición de formar parte del parque público de viviendas en alquiler que gestiona Somacyl.

Esta actuación, que cuenta con ayudas PRTR y con financiación del Banco Europeo de Inversiones, se enmarca en el Programa Tuya, cuyo objetivo es construir viviendas en venta y en alquiler destinadas, fundamentalmente, a los jóvenes menores de 36 años de Castilla y León. En concreto, en la provincia de León está en marcha el desarrollo de 236 viviendas, tanto para alquiler como para venta, en los municipios de León (126), Carracedelo (32), o las 20 de Ponferrada.