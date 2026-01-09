La Fiscalía pide 4 años de cárcel para los trabajadores de LM acusados de provocar daños en el Cat & Rest de Ponferrada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio Fiscal reclama cuatro años de prisión para los cuatro trabajadores de la empresa de aspas eólicas LM acusados de provocar numerosos daños en las instalaciones del restaurante Cat & Rest de Ponferrada en agosto de 2021, cuando la parte social y la empresa negociaban tras el anuncio de numerosos despidos en la compañía.

El juicio se inicia el lunes en la Audiencia Provincial de León y se prolongará durante tres días, donde se juzgará a estas personas por presuntos delitos de desórdenes públicos y daños, por los que se les reclaman también 20 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros. También se pide otra multa de 1.200 euros, en concepto de responsabilidad civil, para la empresa FCC por daños en sus contenedores y una indemnización para Cat & Rest según la factura por los destrozos.

El suceso tuvo lugar en el verano de 2021, después de que la compañía LM Wind Power, ahora GE Vernova, anunciase el despido de cerca de 400 operarios de su fábrica de Ponferrada debido a un descenso de pedidos.

La empresa y la parte social iniciaron entonces el período de negociación, con reuniones que se celebraban en el citado restaurante. El 10 de agosto, durante uno de esos encuentros, parte del comité de empresa hizo un llamamiento a través de las redes sociales para secundar una concentración se apoyo frente al local, a la que acudieron unas 200 personas, entre los que se encontraban los acusados, quienes, según el escrito de la Fiscalía, cometieron actos violentos y alteraron el orden público.

Posteriormente, comenzaron a tirar piedras, huevos y otros objetos para impedir que salieran del restaurante los directivos de la empresa, a los que profirieron amenazas. También incendiaron contenedores. A consecuencia de ello, las ventanas del restaurante sufrieron cuantiosos daños, así como vehículos que se encontraban en la zona.

También sufrieron lesiones varios agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque no han sido identificados los causantes de esas lesiones.