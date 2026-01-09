La Uned de Ponferrada ofrece una exposición con la era de los descubrimientos de Álvaro de Mendaña

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Un total de 9 paneles informativos y 16 fotografías forman la muestra «La era de los descubrimientos: Álvaro de Mendaña y la exploración del Pacífico Sur» que se abrió esta mañana en el centro asociado de la UNED en Ponferrada después de su estreno en el complejo Rock Suites de la Peña de Congosto.

La exposición, compuesta por los paneles explicativos de la vida y viajes de Álvaro de Mendaña , obra del prestigioso fotógrafo canario Roberto de Armas, sirve para acerca al público a lo paisajes y a la forma de vida de las islas descubiertas por Mendaña.

Según explicó el comisario Francisco Balado este conjunto es la segunda fase del proyecto, en colaboración con el Ayuntamiento de Congosto y el Instituto de Estudios Bercianos, tiene como fin la divulgación de la importancia histórica de Álvaro de Mendaña hasta el mes de abril en este espacio expositivo. Por ello, ha hecho un llamamiento a los centros educativos a conocer la muestra para saber de la importancia histórica de “este referente” como es Ávaro de Mendaña. “Es un personaje muy relevante, uno de los bercianos más relevantes”, enfatizó.

Y es que el explorador berciano dirigió dos importantes viajes que permitieron el reconocimiento de vastas áreas del Pacífico Sur y la incorporación de nuevas islas a los mapas europeos. Sus expediciones, organizadas desde el virreinato del Perú, revelan tanto la audacia de los exploradores como las dificultades materiales, políticas y humanas que acompañaban a la navegación oceánica.

La búsqueda de las míticas islas Salomón, la tentativa de colonización en Santa Cruz y la interacción con las poblaciones indígenas plantean cuestiones clave sobre el encuentro de culturas y los límites del proyecto imperial en el Pacífico en el contexto global de la monarquía hispánica, inmersa en una era de exploración, ciencia y expansión marítima.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, hasta el mes de abril.

La apertura ha contado con la presencia del alcalde de Congosto, Jorge García Vega, responsables de la Comisión Gestora del Instituto de Estudios Bercianos, el director del UNED Ponferrada, Jorge Vega Núñez y los comisarios de la exposición, Vicente Fernández y Francisco Balado.