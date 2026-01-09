La Junta licita por 1,5M€ en Congosto la pasarela más larga de España

El puente colgante o Tibetano cruzará el río Sil en la cola del pantano, entre Congosto y Cubillos a lo largo de 500 metros.l. de la mata

Hubo quien no se lo creía cuando se anunció, incluso quien llegó a reirse en las redes sociales, pero ahora el proyecto ha cobrado ya forma administrativa. En la pasada jornada la Junta anunciaba que ha sacado a contratación pública la construcción de una pasarela peatonal, un puente colgante (puente tibetano) sobre el río Sil, que comunicará las dos orillas del río Sil en la cola del embvalse de Bárcena. Medirá medio kilómetro de largo entre Congosto y Cubillos del Sil, y su estructura se convertirá en el puente colgante peatonal más largo de España de estas carácterísticas. Incluso se situará entre los más destacados de toda Europa. El contrato base de licitación asciende a 1,5 millones de euros, más de lo que en un principio se adelantó. Además, se fijan plazos de ejecución en un año. A partir de la adjudicación a la empresa licitante, en 12 meses debe estar construido.

Se actuará en la cabecera del embalse, aprovechando las zonas más estrechas del cañón del Sil, mediante la construcción de un puente de 500 metros de longitud al que se accederá mediante sendas peatonales en la zona de ribera del río Sil.

Según explican desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación Patrimonio Natural, para su futuro desarrollo se han valorado diferentes propuestas de infraestructura teniendo en cuenta cuatro factores fundamentales: el coste económico, el factor ambiental, el mantenimiento y la facilidad de paso.

«Se han contemplado tres posibles soluciones técnicas y se ha concluido que la mejor es la de un puente colgante con estructura in situ, con cable superior estructural. Tendrá 500 metros de longitud y estará sustentado por cuatro cables de acero galvanizado sobre los que irán apoyados los perfiles Tramex, que a su vez servirán de zona de paso con una anchura para la circulación de peatones de un metro», detalla el ente gestor autonómico.

La actuación, que se desarrollará en la comarca del Bierzo, unirá Congosto con Cubillos del Sil y destacan que «convertirá a esta nueva infraestructura en el puente colgante peatonal más grande de España y uno de los más largos de Europa, con una espectacularidad que permitirá disfrutar, desde una altura superior a los 60 metros, de increíbles vistas». Consideran desde la Junta que esta pasarela, ya de por sí, será un gran atractivo y recurso turístico para la zona y los visitantes, y representará, además, un importante ahorro de tiempo para los caminantes en cuanto a la movilidad. Está financiado con Fondos Europeos de Transición Justa dentro del Programa de Infraestructuras Turísticas Singulares en Áreas Naturales

El alcalde de Congosto destaca la importancia de esta iniciativa como atractivo turístico para la zona y tode el Bierzo