La Oficina de Turismo de Ponferrada atendió a casi un 18 por ciento más de personas estas Navidades

La Oficina de Turismo de Ponferrada atendió a un millar de personas durante el período de Navidad, lo que supone un 17,8 por ciento más que en el mismo período del año anterior, según desvela la concejalía de Turismo de la ciudad, que se felicita por la buena afluencia y la consolidación de esta oferta turística de invierno, que se suma a las del Semana Santa, la Noche Templaria y las Fiestas de la Encina.

El concejal, Iván Alonso, valora como “muy positivos y excepcionales” los resultados obtenidos durante el periodo navideño y asegura que este crecimiento refleja el interés existente por conocer los atractivos turísticos de Ponferrada.

Además, de los datos recogidos durante este periodo entre los visitantes atendidos en la Oficina de Turismo se desprende que el 45 por ciento realizaba su primera visita a la ciudad , mientras que el 47,3 por ciento pernoctó en la ciudad.

La nacionalidad de los visitantes fue mayoritariamente española, con un 92 por ciento. En cuanto a la procedencia de los visitantes nacionales, Castilla y León encabeza la lista, seguida de Madrid.

Otros datos reflejan que el rango de edad mayoritario se sitúa entre los 45 y los 65 años, con un 37 por ciento, que el viaje en pareja fue la fórmula más habitual y que el coche fue el principal medio de transporte utilizado.