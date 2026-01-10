El proyecto cultural BiblioSil de Páramo del Sil instalará casetas en el margen del río

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, visitó ayer el municipio de Páramo del Sil, acompañado por la alcaldesa, Alicia García, para conocer el proyecto BiblioSil, una iniciativa cultural que apuesta por la lectura como herramienta de cohesión social y dinamización del medio rural en el Alto Sil.

BiblioSil plantea un modelo de animación a la lectura que parte de la recuperación de autores y libros vinculados al territorio y que se desarrolla mediante diferentes acciones: puntos de intercambio libre de libros, acceso digital a contenidos a través de códigos QR, la edición de una publicación y una serie de pódcast concebidos para difundirse desde y para el propio territorio.

Asimismo, en próximas fechas, se instalarán casetas con libros a lo largo del margen del río, entre Peñadrada del Sil y Primout. El proyecto tiene como eje principal la figura del poeta Ángel González (Oviedo, 1925–2008), uno de los referentes de la poesía española contemporánea, que pasó varios años de su juventud en Páramo del Sil y Primout, donde ejerció como maestro y comenzó a escribir sus primeros poemas. Este periodo resultó decisivo en una trayectoria literaria que sería reconocida con galardones como el Premio Príncipe de Asturias de las Letras o el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la creación de un recorrido literario entre Páramo del Sil y Primout, siguiendo el antiguo camino que comunicaba ambas localidades. A lo largo del itinerario, diversos hitos integrarán versos del poeta en el paisaje, con vistas a las sierras de Ancares y Gistredo, estableciendo un diálogo entre literatura y entorno natural.

Durante el recorrido, Alaiz destacó la importancia de propuestas como BiblioSil para «acercar la cultura a todos los territorios, vivan donde vivan, y poner en valor el patrimonio literario vinculado a nuestros pueblos». El subdelegado subrayó además que «la combinación de tradición, paisaje y nuevas tecnologías convierte este proyecto en un ejemplo de innovación cultural en el medio rural».

Por su parte, la alcaldesa de Páramo del Sil, Alicia García, destacó que «BiblioSil es una oportunidad para recuperar nuestra memoria cultural y convertirla en un recurso vivo, que implique a la población local y refuerce la identidad del municipio».

El proyecto está impulsado por el Ayuntamiento de Páramo, el Club Xeitu y la Dirección General del Libro, y se enmarca en el programa estatal Lectura Infinita del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.

Una de las casetas para librosDL

El coste del proyecto es de 21.000 euros.