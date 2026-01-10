El Consejo da 534.695 euros a 50 proyectos de juntas vecinales

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal del Bierzo ha adjudicado el tercer lote del Plan de Juntas Vecinales 2024-2025, con 50 actuaciones y una inversión de 534.695 euros, correspondiente a los ejercicios 2024-2025. Así se aprobó ayer viernes en la Junta de Gobierno de la entidad comarcal.

Esta propuesta, que se elevará para su fiscalización previa por la Intervención General y posterior aprobación definitiva, tiene como objetivo la concesión de subvenciones a 50 juntas vecinales de 21 municipios bercianos para la realización de obras de mejora en infraestructuras y servicios locales.

La propuesta global asciende a un importe total de 534.695,14 euros.

Entre las diversas actuaciones destaca la pavimentación del parque infantil de Arganza; la construcción de un paseo peatonal en la zona oeste de Cantarranas, en Bembibre; la renovación de la red de saneamiento en Rodanillo; la canalización de pluviales y cierres del depósito en San Esteban del Toral; la ampliación del pórtico en la pista polideportiva de La Válgoma; la pavimentación de la calle San Isidro, segunda fase, en Carracedo del Monasterio; la mejora de la iluminación del parque y del acceso en Viloria, o la pavimentación de la plaza de la iglesia en Pardamaza.

Otras obras de infraestructuras que se ejecutarán serán la construcción de muros y pavimentación en Oencia; la rehabilitación de la Casa Vecinal en Susañe del Sil; el asfaltado de un camino en Rimor; la recogida de pluviales en Valdefrancos, o la pavimentación de la plaza de la iglesia en Pardamaza.

Finalmente, se llevarán a cabo la adecuación de un edificio para sala multiusos en Tombrio de Arriba y las obras de mejora en los depósitos de agua en Valle de Finolledo, entre otras.