La Hermandad de Donantes de Sangre premia la ayuda en su gala de los 50 años

Foto de familia del voluntariado y donantes, de los muchos premiados en la gala.l. de la mata

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Hermandad de Donantes de Sangre del Bierzo y Laciana que preside Abelardo del Ejido Mayo celebraba anoche en el teatro Bergidum de Ponferrada una entrañable gala para celebrar el medio siglo del aniversario de su puesta en funcionamiento y servicio a la ciudadanía. Presentada por la periodista Sonia Linares y con el hilo conductor de la música de la orquesta Mezzoforte Sound Machine y la de Templarios del Oza, por las tablas del escenario pasaron numerosas personas reconocidas por esta entidad que durante 50 años ha recogido la sangre que ha salvado muchas vidas y ha ayudado a vivir mejor a mucha gente afectada por una enfermedad.

César Recamán, uno de los galardonados.L. DE LA MATA

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y también el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, entregaron junto con el presidente de la Federación de Donantes, José Miguel Álvarez, premios a colaboradores de alguna forma con la Hermandad, como los mandos de las fuerzas de seguridad (comisario de Policía Nacional, mayor de la Policía Local, la teniente de la Guardia Civil de Bembibre), directores de centros de enseñanza, medios de comunicación (entre los que estaba Diario de León), voluntarios y donantes destacados.

Otros de los premiados en la gala de la Hermandad de Donantes de Sangre con el alcalde Morala.L. DE LA MATA

Morala pronunció unas palabras y dijo que este evento era «un acto sincero de agradecimiento a la labor callada» de muchas personas y entidades, la de la Ponferrada, Bierzo y Laciana solidaria y resaltó que «el progreso se mide no sólo en el plano económico, sino también en la entrega de sus ciudadanos», ensalzando la nobleza y espíritu de comunidad.

Con una música de primer nivel que hizo disfrutar de verdad a los asistentes, los directivos de la Hermandad hicieron un llamamiento a la sociedad para que colaboren con las donaciones de sangre, dado que existe un importante déficit.