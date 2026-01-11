Mercados y carencias imponen una merma a la mitad de la carne Ternabi

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Bierzo tiene una marca de calidad de primera de su carne que se llama Ternabi. Los ganaderos siguen produciendo esa carne de calidad, pero las circunstancias económicas que marcan los mercados, las sociales que marcan los nuevos tiempos y de infraestructuras, por carencias tan básicas como poder contar con un matadero abierto en Toreno, están haciendo que los ganaderos tengan que buscarse la vida para no quedar ahogados en números rojos. El presidente de la marca Ternabi, Jose María Álvarez, adelantaba a Diario de León los datos de producción del año 2025 que acaba de terminar. Ahora mismo en Ternabi existen unas 10 explotaciones activas, que producen 751 terneros. Se ceban unas 545 cabezas y de estas 545, para carniceros locales (como siempre se hizo) se destinaron 240 reses. De esta forma, carne de la marca Ternabi certificada se quedó en 82 terneros. Esto significa que ha descendido de manera considerable el número de cabezas de Ternabi que salen al mercado con sello certificado de esta marca de calidad. «Ha bajado mucho la certificación de Ternabi. Antes teníamos ahí un punto de venta en Carrefour y ahora no lo tenemos. Entonces, ha bajado considerablemente. Sí, ha bajado más de la mitad la certificación», resume el presidente de Ternabi. Con estos datos, la situación actual impide acometer una campaña de actuación para tratar de corregir el dato. «De momento no. Ahora el problema es un problema de producción. Hay que juntar producción y estamos librando al mercado unas 240 canales ligeras, que entrarían dentro de lo que cuadra Ternabi, pero claro, van para carniceros que prefieren seguir vendiendo como carne de calidad del Bierzo, pero sin papeleo, sin burocracia. Y el problema actual es que no hay gente suficiente para producir», remarca José María Álvarez. Esto significa que los ganaderos se decantan por la producción de terneros pasteros, que se venden y se van para otros mercados. Desde Ternabi se pone de manifiesto que necesitan más ganaderos jóvenes o gente que esté dispuesta a cebar, «porque el problema es que la ceba ahora mismo tiene un capital circulante muy alto (hay más costes de producción)». Los terneros tienen un gran valor, han subido de precio, y se dispara mucho lo que los ganaderos llaman el capital circulante (lo que tienen que gastar para producir y vender). «Y claro, si tu cebas canales pesadas obtienes más rentabilidad. Si cebas canales ligeras obtienes menos, que es lo que produce Ternabi, donde salen canales ligeras de entre 200 y 250 kilos. Entonces, no es lo más rentable ahora mismo», explica el presidente de Ternabi. Por eso muchos ganaderos optan por los terneros pasteros o cebar canales pesadas.