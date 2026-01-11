Toreno, Páramo y Berlanga alzan la voz para reclamar más médicos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los ayuntamientos bercianos de Toreno, Páramo del Sil y Berlanga han alzado la voz ante lo que consideran una «grave y preocupante situación de la asistencia sanitaria» que sufre la zona, dependiente del Centro de Salud de Toreno y como primer paso desde ayer sábado ponen en marcha una campaña de recogida de firmas y concienciación. La falta de personal médico y la irregularidad en la atención están afectando de forma directa a los vecinos, comprometiendo el acceso a una sanidad pública digna y de calidad, según han sostenido este viernes en un comunicado. En la actualidad, la dotación de médicos resulta claramente insuficiente, con una plantilla reducida a consecuencia de jubilaciones, bajas laborales y periodos vacacionales, con lo que solo hay dos médicos en activo para atender a los municipios de Toreno, Páramo del Sil, Matarrosa y Berlanga, han trasladado. Esta situación provoca que, cuando uno de los facultativos no está disponible, el médico restante deba concentrar la atención en Toreno, dejando sin cobertura el consultorio de Páramo del Sil, según el comunicado. Y el problema se agrava por la gran dispersión geográfica de los núcleos de población y por el elevado número de vecinos de edad avanzada, lo que incrementa la demanda de atención domiciliaria y dificulta la respuesta ante urgencias. En muchos casos, la atención a una emergencia en domicilio obliga a realizar largos desplazamientos, dejando desatendido el ambulatorio y retrasando la atención de otras urgencias, han analizado los ayuntamientos. Los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados han mantenido diversas reuniones con la Gerencia de Atención Primaria y con el Área de Salud del Bierzo. Sin embargo, las administraciones sanitarias han trasladado que en estos momentos «no existe disponibilidad de más médicos para reforzar el servicio, sin que hasta ahora se hayan aportado soluciones eficaces que garanticen una atención normalizada». Ante la falta de respuestas concretas, los ayuntamientos han decidido intensificar sus reivindicaciones y desde el sábado iniciarán una campaña de concienciación y recogida de firmas en los establecimientos de todos los municipios afectados, como primer paso de una movilización social firme, unitaria y creciente. Esa campaña llevará aparejada una agenda de movilizaciones para crestablecer la normalidad asistencial en todos los consultorios, asegurar la presencia de profesionales sanitarios y frenar el deterioro de la sanidad rural. Entre las medidas reclamadas a la Administración está una reestructuración del modelo asistencial y la declaración de la zona como área de difícil cobertura.