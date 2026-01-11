Detenido un hombre en Ponferrada después de que cometiera varios robos esta madrugada

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Policía Municipal de Ponferrada detuvo hoy a un varón de 32 años, vecino del municipio, como presunto autor de robos cometidos en varios establecimientos de la ciudad en la madrugada de este domingo. Además, ya a disposición judicial.

La rápida intervención de los agentes permitió localizar y detener al individuo horas después de producirse los hurtos. Tras la persecución, los agentes localizaron al hombre en un trastero donde hallaron diversos artículos relacionados con robos denunciados anteriormente por otros establecimientos del municipio.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Cortina, destacó la rapidez y eficacia de la Policía Municipal, que ha sido clave para resolver este suceso y esclarecer otros hechos similares”.

Asimismo, Cortina lanzó un mensaje de tranquilidad, recordando que Ponferrada es una ciudad segura, con una Policía que actúa con diligencia para garantizar la seguridad de todos. "Nuestro compromiso es continuar reforzando la seguridad ciudadana para mantener la tranquilidad en todos los barrios de la ciudad".