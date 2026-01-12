El castillo de Balboa avanza con nuevos trabajos de restauración

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El castillo de Balboa avanza de manera clara en su restauración, como uno de los emblema más a visitar en la ruta berciana de lo que se ha dado en llamar «Castillos en el aire». Este proyecto de promoción y divulgación hace referencia a las fortalezas o paisajes singulares a vista de dron y responde a la necesidad de poner en valor de una forma diferente el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de los territorios rurales.

La visita al castillo de Balboa es recomendable ante la consolidación de su restauración, después de haber invertido en varias fases recientes, destacando la consolidación de la torre en septiembre de 2019 con unos 50.000 euros de inversión de aquella y la finalización de las obras del aljibe al año siguiente , ambas impulsadas por ProMonumenta para proteger y consolidar este importante patrimonio.

En el transcurso del pasado año, la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León autorizaba nuevas obras en el Castillo de Balboa y hoy ya se ven actuaciones para el revestimiento en madera de iroko en suelos y laterales de las escaleras y pasarela de hormigón sobre la torre del homenaje, la colocación de cuñas a base de piezas de pizarra clavadas en las juntas del antemural oeste, marcando una línea de diferenciación del lienzo original respecto a las actuaciones de la última fase de intervención. También estaba la encomienda de recabar información para la justificación de los datos históricos en el panel informativo. Recientemente se han hecho obras en la entrada a la fortaleza por su cara sur, desde la que se alza el imponente mirador por el que se sube por unas escaleras para ver el valle y pueblo de Balboa.