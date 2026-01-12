Transportes incumple después de dos años con el tercer carril de la N-120

El Bierzo entra ya en la tercera semana de este año 2026 y, por lo pronto, nada se sabe nuevo de avanced de los grandes proyectos de infraestructura viaria comprometidos para esta comarca. No sólo se han incumplido promesas hechas hace dos años para la contratación del primer tramo de la autovía de Ponferrada a Orense, la A-76, sino que también desde el Ministerio de Transportes se ha incumplido incluso con obras menores que el propio ente administrativo nacional del Gobierno de Sánchez había comprometido hace ya dos años. Se trata de la anunciada contratación para construir nuevos carriles de adelantamiento en la carretera Nacional 120. Esto fue hace dos años y las últimas noticias de estos días, con respuesta parlamentaria en Madrid incluida, certifican que 24 meses después sigue en proceso de redacción técnica todo el proyecto de los dobles carriles de adelantamiento para dar mayor seguridad vial a los usuarios de esta carretera Nacional 120.

Como es sabido, la N-120 abandona la comarca del Bierzo por la zona de los túneles de la Barosa (Carucedo) y se adentra cruzando el río Sil en tierras gallegas por el valle de Valdeorras para atravesar la zona de Monforte de Lemos, cruzar las curvas en pendiente de Los Peares y llegar en llano a la ciudad de Orense para conectar con la autovía de las Rías Baixas que lleva a Vigo y comunica con Portugal.

Uno de los diputados más activos y combativos para que de una vez por todas se construya la autovía de Ponferrada a Orense, y también reivindicativo de mejoras en el vial N-120 es el orensano Celso Delgado. Éste, en su bolg, muestra enfado por los retrasos e incumplimientos y señala que el PP urge al Gobierno socialista para que apruebe ya el proyecto de construcción de los 4,22 kilómetros de carriles de adelantamiento en la N-120 entre Os Peares y Ourense. Recuerda que el Gobierno se había comprometido por escrito y en nota oficial a licitar las obras en 2023 y dos años después se sigue a la espera. «Basta de dilaciones y de engaños a los ciudadanos, exigimos diligencia en la tramitación y la licitación de las obras en 2026», afirma Celso Delgado en su nota.

Consideran todos, incluído todo el arco parlamentario político, que la ejecución de estos carriles resulta esencial para los usuarios de la N-120, «especialmente los valdeorreses, ya que la imposibilidad de adelantar en ese tramo incrementa la duración del viaje entre 10 y 15 minutos». Como es sabido, no sólo Valdeorras utiliza mucho este vial. También la zona del Bierzo si quiere comunicarse con el sur gallego a través de la conexión con la autovía de las Rías Baixas.

En noviembre del año pasado 2025, los diputados ourensanos del PP, Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana, registraron en el Congreso de los Diputados las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno: «¿Ha finalizado ya el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la redacción del proyecto constructivo de los carriles adicionales de la N-120 entre Os Peares y Ourense PPKK 548 al 564 (provincia de Ourense)?» y «¿Después de haber incumplido el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la fecha comprometida de licitación en 2023 de las obras de ‘mejora de la seguridad vial en la carretera N-120, con la implantación de 4,22 kilómetros de carriles adicionales entre los km 548,800 y 564,000, en la provincia de Ourense’, que fecha compromete para licitarlas?».

La respuesta del Gobierno llegó el 12 de diciembre de 2025 y dice así: «En relación con el asunto interesado, se señala que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está redactando en la actualidad el proyecto constructivo de los carriles adicionales de la N-120 entre Os Peares y Ourense puntos kilométricos 548 al 564 (provincia de Ourense)». Es decir,dos años después no han terminado con la redacción de unproyecto para el que anunciaron en el 2023 obras.

Y como este jemplo, algo muy similar está ocurriendo con el proyecto de construcción de la autovía de Ponferrada a Orense. A finales de 2024, se dijo que se licitaría a principios de 2025. Luego, antes de terminar 2025. Y estamos a 12 de enero de 2026.