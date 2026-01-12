Subastadas 276 propiedades embargadas en los últimos meses

Es el mundo de las subasta judiciales de propiedades embargadas, a las que —mediante puja— los tribunales le dan salida de curso legal para resarcir la deuda contraía con los perjudicados. En los juzgados de Ponferrada se celebran de manera asidua este tipo de subastas, que está perfectamente reglado con una normativa clara de participación y puja. Como en todo, hay verdaderos profesionales que se dedican a este tipo de compras, principalmente de pisos, casas, fincas o incluso vehículos que fueron embargados por impagos a entidades bancarias o propietarios particulares y que acaban en este tipo de procesos.

Echando la vista por Internet a algunas de las webs existentes de pujas de propiedades embargadas, destaca una en la que llega a recoger un total de 276 «subastas BOE Judiciales de casas y pisos en Ponferrada». De las subastas ya finalizadas llama la atención las de mayor cuantía y las de menor valor pagado. Por ejemplo, de las últimas subastas realizadas y adjudicadas a nuevo propietario que pujó. Figura una vivienda en la calle Los Jardines de Ponferrada que fue comprada por un precio de 21.691 euros. El valor de este inmueble que se reclamaba en los juzgados ascendía a 39.277 euros y sorprende poderosamente que la tasación que figura en la ficha se sitúa en los 216.911 euros.

El precio de las tasaciones suelen ser especialmente altos, dado que aparece, por ejemplo, otra vivienda en la avenida del Canal de Ponferrada por un precio de 351.596 euros y fue subastada hace ahora dos meses y 21 días en 147.670,32 euros. Para entrar en la puja hubo que ingresar en depósito 17.579,81 euros.

La última subasta contabilizada es de hace tres días y corresponde a una vivienda en la calle Sitio de Numancia, en Ponferrada. Salió a la venta por 60.000 euros. El que pujó tuvo que desembolsar 3.000 euros en depósito y al final compró ese piso por importe de 40.800 euros. Y así también se pueden relatar muchas más subastas en las que también aparecen fincas e incluso vehículos.