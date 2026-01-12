Junta y Consejo Comarcal renuevan una alianza "sólida, estable y ambiciosa" con 48 millones

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, rubricaron hoy el nuevo convenio marco entre ambas instituciones para la labor del Consejo en los próximos cuatro años, concretamente hasta 2029, que movilizará recursos por valor de 48 millones de euros.

Fernández Mañueco señaló que con el citado acuerdo se busca reforzar los servicios, impulsar la economía, generar oportunidades y proteger a los más vulnerables. La dotación de este nuevo convenio es de 11 millones de euros, lo que supone un incremento anual de 400.000 euros, respecto al dinero que aportaba el Gobierno autonómico en al anterior acuerdo. A ello la Junta suma otros casi 38 en inversiones sectoriales en distintas áreas para la comarca, hasta un total de 48 millones.

Mañueco aseguró que “hoy es un día muy importante” en el que se sella mucho mas que un convenio. "Reafirmamos nuestro compromiso histórico con el Bierzo”, dijo en el Monasterio de San Miguel de las Dueñas, en el municipio de Congosto.

“Son recursos para cuidar a las personas, activar sectores clave como el turismo, el medio ambiente, la atención social o inserción laboral. Es apostar por el empleo rural, reactivar la cuenca minera a través de los fondos de transición justa. Poner a las personas en el centro de la acción política, proteger la infancia y la juventud o reforzar la atención a los mayores”, señaló.

Mañueco indicó que este acuerdo es fruto de la cooperación “leal, con una política útil, que hace que lleguemos más lejos. Y es que con ello se podrán cubrir las necesidades de los vecinos de la comarca", precisó.

Los once millones de euros se destinarán a gastos corrientes e inversiones, además de atender los servicios que tiene el Consejo Comarcal del Bierzo. Además el nuevo acuerdo incluye el asesoramiento integral a empresas y emprendedores del mundo rural a través del Instituto de Competitividad Empresarial, medidas para impulsar el comercio local, la presentación de proyectos estratégicos municipales ante la Unión Europea para aprovechar Fondos de Transición Justa o reforzar la gestión unificada de Las Médulas

También se establecen compromisos para la mejora de la salud y seguridad de los trabajadores, inserción de personas con discapacidad o mejorar el funcionamiento del Centro de Atención a Drogodependientes y el Servicio de Atención a la Infancia.

“Siempre tendemos la mano a quienes quieren colaborar con esta tierra. Hoy lo hemos hecho con el Consejo Comarcal, en otras ocasiones con ayuntamientos o diputaciones. Un importante esfuerzo para dar estabilidad y que hagamos que el Bierzo, León y Castilla y León funcionen”, concluyó.

Por su parte el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo agradeció el esfuerzo de la Junta por invertir en la comarca, pero volvió a reclamar más competencias para la entidad berciana.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy en su visita al Bierzo que este verano estará finalizada la construcción de la nueva Aula Arqueológica de Las Médulas, que quedó arrasada el pasado año por el incendio que afectó al paraje Patrimonio de la Humanidad.

Las obras ya están adjudicadas y comenzarán en los próximos días, para que estén concluidas antes del verano. Además este mismo mes acabará la reconstrucción del edificio de acceso a la galería de Orellán, después de que en otoño acabasen las del propio mirador. Se sigue trabajando también en la mejora del acceso al mirado, con la aplicación del aglomerado en el mes de marzo para concluir la intervención.

“Es importante recordar esto, por todo lo que hemos vivido en los últimos meses”, dijo Mañueco, en referencia a los incendios.

