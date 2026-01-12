Sofocado el incendio de la cubierta de una casa en Molinaseca

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los bomberos de Ponferrada han sofocado el incendio en una cubierta de una vivienda unifamiliar en Molinaseca pasadas las dos de la tarde. Hasta el lugar se desplazó una dotación del Servicio de Bomberos, compuesto por una autobomba y un vehículo de trabajo en altura, al ser alertados del incendio.

La rápida intervención de los efectivos permitió limitar el incendio a 60 m² de la cubierta, evitando la propagación al resto y al interior de la vivienda. De hecho, el incendio fue controlado en media hora aproximadamente, aunque las tareas de remate se prolongaron durante más de dos horas.

Afortunadamente no hay que lamentar daños personales.