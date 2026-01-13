La música y el teatro protagonizan las actividades en La Térmica Cultural de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural de Ponferrada ofrece este fin de semana una nueva cita con la música y el teatro, dentro de su programación cultural.

Así el viernes , 16 de enero, a las 20.30 horas se podrá disfrutar de la actuación de Abrakabalka con Terránea», una experiencia audiovisual inmersiva para todos los públicos que nace de una inquietud por explorar las sonoridades de los elementos naturales en interconexión con las culturas musicales del Mediterráneo. En esta propuesta, los efectos sonoros envolventes se mezclan con la música, haciendo del escenario un lugar de encuentro entre culturas.

La proyección de audiovisuales acompaña la representación e invita al público a sobrevolar las armonías de la música de raíz en constante relación con el entorno, poniendo en valor la riqueza orográfica peninsular y mediterránea.

Por otra parte, el domingo a las 12 horas, será el turno del público infantil con Os Naufragos teatro, con su obra «Comenoites». A través de esta historia, los más pequeños descubrirán el secreto de por qué existen el día y la noche, todo ello narrado en voz de un simpático duende llamado Comenoites.

Y es que estas actuaciones se enmarcan en el programa Dinamiz-ARTj que promueven el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la Fundación Ciudad de la Energía para dinamizar la actividad cultural en los municipios afectados por el cierre de la minería y de las centrales térmicas y nucleares e impulsar la carrera de artistas que viven en estos territorios.

Mientras en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, el sábado siguen los talleres científicos a las 12 horas, con el taller titulado «Hielolimpiadas» y el domingo, nueva cita con la astronomía, de la mano de la Asociación Astronómica del Bierzo a las 12 horas.

Del mismo modo, el sábado 17 a las 11.00 horas, tendrá lugar una nueva visita de la serie Compostilla I: Nace Endesa. En este recorrido guiado, los asistentes podrán descubrir la historia de la primera central térmica de la entonces empresa pública de electricidad y conocer los espacios que alojaban sus calderas y turbinas, hoy reconvertidas en las salas del centro cultural. El precio es de 5 euros por persona y 3 euros con tarifa reducida.