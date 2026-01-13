El sector primario berciano rechaza el acuerdo con de la UE y los países del Mercosur

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Organizaciones y asociaciones del Bierzo han manifestado su «rechazo frontal» al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, al considerar que supone «una grave amenaza» para la viabilidad económica, social y medioambiental del sector primario berciano. Según han explicado, el acuerdo abre la puerta a la entrada masiva de productos agroalimentarios procedentes de terceros países que no cumplen los mismos estándares de calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad o exigencias medioambientales y laborales que se imponen a los agricultores y ganaderos europeos. Se trata, según han señalado, de una competencia «claramente desleal» que pone en riesgo sus explotaciones. «En una comarca como el Bierzo, donde la agricultura y la ganadería son pilares fundamentales de la economía rural, del empleo y del mantenimiento del territorio, este tipo de acuerdos internacionales ahonda en la pérdida de rentabilidad de las explotaciones, acelera el abandono del campo y compromete el relevo generacional», han recalcado.

En concreto, las entidades que han expresado su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur son la Asociación Berciana de Agricultores, Asaja, UGAL-UPA, Ucale-COAG, UCCL, la Asociación Leonesa de Apicultores, la D.O. Bierzo, la Cooperativa Comercial Fruticultores del Bierzo y la Cooperativa Central Hortofruticola del Bierzo. Dichas entidades han censurado que, mientras a los productores europeos se les exige cumplir normativas cada vez más estrictas (en cuanto a uso de fitosanitarios, bienestar animal, sostenibilidad ambiental o condiciones laborales), se permite la importación de alimentos producidos bajo criterios «mucho más laxos». Esta situación «penaliza injustamente» al productor local y «engaña» al consumidor, que desconoce en muchos casos las condiciones «reales» en las que se han producido esos alimentos,según informa en un comunicado la Asociación Berciana de Agricultores (ABA).

En este contexto, el sector primario berciano ha reclamado a las instituciones europeas, al Gobierno de España y a la Administración autonómica que defiendan de manera «firme» los intereses de los agricultores y ganaderos y que «no utilicen al campo como moneda de cambio en acuerdos comerciales internacionales». De esta forma, han exigido la paralización del acuerdo de comercio libre entre la UE y Mercosur en su forma actual; la aplicación del principio de reciprocidad, garantizando que cualquier producto importado cumpla las mismas normas que se exigen en la Unión Europea en todos los ámbitos (no solo fitosanitarios); medidas «reales» de protección para los sectores más vulnerables.