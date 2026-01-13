«Los empresarios ponen de su parte, quien no responde son los políticos"

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«Los empresarios están poniendo todo lo que pueden de su parte y quienes no están correspondiendo a esas necesidades son la clase política, que es la que tiene que legislar para que las condiciones sean las adecuadas». Así lo manifestó el presidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL) Bierzo, Silvino Abella, quien abrió anoche el año del programa La Tertulia de La 8 Bierzo, que presenta el jefe de Informativos, Manuel Domínguez, y que cuenta con la participación del delegado de Diario de León en el Bierzo, Manuel Féliz López, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

colaboración con las instituciones

c Junta Castilla León y Gobierno de España. «La Junta tiene mucho margen de mejora, porque son muchas las promesas incumplidas en el Bierzo. Son muchos los anuncios que se han hecho y que se repiten, y a nivel de Gobierno central hay infinidad de casos que sigo escuchando desde hace 20 años y seguimos exactamente igual que entonces. A nivel político somos absolutamente irrelevantes y, como tal, se nos trata». «No me he encontrado a ningún político que, cuando hay una decisión que puede perjudicar sus intereses personales, contraviniendo lo que dice su partido en Madrid o en cualquier otro nivel, levante la voz para decir que eso no puede ser así y que se debe a los votantes del Bierzo». «Los políticos tienen que cambiar la forma de entender su actividad y asumir que se deben a los ciudadanos, y no al partido político, aunque al final sea este el que los coloca ahí».

Problemas actuales

c Abstentismo laboral. «Es un gran problema económico que en España representa el 5 % del PIB. En muchos casos se produce por criterios médicos justificables y, en otros, por criterios médicos injustificables. No existe seguridad jurídica para el empresario a la hora de afrontar el absentismo».

Ayudas para emprender

c Educación. «El hecho de ser o no emprendedor es, fundamentalmente, un tema educativo. En un país en el que un niño pasa de curso con cuatro asignaturas suspensas no se está primando la cultura del esfuerzo, y eso continúa en la universidad. Cuando una persona va a montar un negocio, también arrastra esa mentalidad. Es un tema puramente cultural. Si los jóvenes no perciben que el esfuerzo genera un beneficio, no habrá jóvenes emprendedores». «Todo esto se lo trasladamos a los políticos de forma muy habitual, pero lo que te transmiten cuando hablas con ellos es que tienen que tomar decisiones populistas, que no generen controversia y que aporten votos en las distintas elecciones».

Perspectivas

c Comienzo de año. «Siempre hay que ser optimista; el optimismo es cuestión de voluntad y el pesimismo, de humor. Vamos a ver qué podemos hacer, aunque 2025 no invite a grandes cosas. Veremos si 2026 es un poquito mejor y vamos a llevar a cabo un conjunto de acciones para que el Bierzo pueda mejorar».

Futuro

c Desencanto con la clase política. «Si el futuro lo tenemos que ligar a la institución política, entonces sí que sería negro, absolutamente negro. La situación política, desde mi punto de vista, es lamentable a todos los niveles: nacional, europeo… Vemos las noticias diariamente y no pueden ser peores en todos los sentidos. Aquí de lo que se trata es de vender la moto año tras año, cada vez que hay elecciones, y de ofrecer muy poquitas realidades que los ciudadanos puedan percibir en su día a día».

ENcuesta cel

c Similar años anteriores. «No difieren mucho respecto a años anteriores, porque la economía no ha cambiado. Si tuviera que decidirme por tres o cuatro titulares, diría que existe una profunda preocupación por la situación empresarial a nivel general, marcada por la sobrerregulación, las trabas burocráticas y una fiscalidad desmedida. El 50 % de las empresas encuestadas considera que en 2026 incrementará su facturación, pero solo el 20 % cree que podrá aumentar sus beneficios».

Empresariado en la comarca

c Papel fundamental. «El empresario es una figura que pone a disposición su dinero y su tiempo para generar riqueza; no existe riqueza si no existe un tejido empresarial. Lo único que quiere es que las condiciones sean las adecuadas para poder, con cierta seguridad jurídica, llevar a cabo su función como empresa. Y eso solo lo pueden garantizar los políticos, que son quienes legislan».

UNIFICACIÓN

c Fele. «Lo que nos preocupa a ambos es dar visibilidad a las empresas y poner encima de la mesa los asuntos». «Mantenemos una magnífica relación y seguirá así».

Reivindicaciones

c Peticiones. «Lamentablemente, las reivindicaciones no han variado mucho con el paso de los años, y lo digo porque eso significa que no han sido atendidas en su justa medida».