Ponferrada recauda más de mil euros para la esclerosis múltiple

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ponferrada, Eva González, ha entregado esta mañana un cheque por valor de 1.179,10 euros a Asildem, la Asociación de Esclerosis Múltiple. La cuantía corresponde a la recaudación obtenida en la carrera nocturna Subida al Pajariel- Despedida fin de año, celebrada en la ciudad berciana para despedir el año 2025.

Cabe recordar que la inscripción era gratuita, aunque las personas participantes realizaron donativos voluntarios destinados a apoyar la labor de esta asociación.