Atendidos en Ponferrada más del 70% de los avisos de la Línea Verde

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Línea Verde de Ponferrada, servicio municipal gestionado por el área de Infraestructuras bajo la dirección de Iván Alonso, ha cerrado un año con resultados destacados: el 72,8% de los avisos registrados han sido atendidos, mientras que el 27,2% restante continúa en ejecución. Este servicio permite a los vecinos comunicar desperfectos en calles, mobiliario urbano y el entorno natural, así como recibir información sobre el estado de las gestiones, ya sea a través de la web o de la aplicación móvil. Durante el último año, las brigadas han centrado su trabajo en mejorar la seguridad vial y la accesibilidad, con reparaciones de aceras y calzadas, adaptación de pasos de peatones y reposición de pavimentos dañados. Además, se ha renovado la señalización vial y se han pintado pasos de cebra, carriles y zonas de estacionamiento, reforzando la seguridad de conductores y peatones. El mobiliario urbano también ha sido objeto de actuaciones de mejora general.