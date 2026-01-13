Atendidos en Ponferrada más del 70% de los avisos de la Línea Verde
El resto de los trabajos está en ejecución
La Línea Verde de Ponferrada, servicio municipal gestionado por el área de Infraestructuras bajo la dirección de Iván Alonso, ha cerrado un año con resultados destacados: el 72,8% de los avisos registrados han sido atendidos, mientras que el 27,2% restante continúa en ejecución. Este servicio permite a los vecinos comunicar desperfectos en calles, mobiliario urbano y el entorno natural, así como recibir información sobre el estado de las gestiones, ya sea a través de la web o de la aplicación móvil. Durante el último año, las brigadas han centrado su trabajo en mejorar la seguridad vial y la accesibilidad, con reparaciones de aceras y calzadas, adaptación de pasos de peatones y reposición de pavimentos dañados. Además, se ha renovado la señalización vial y se han pintado pasos de cebra, carriles y zonas de estacionamiento, reforzando la seguridad de conductores y peatones. El mobiliario urbano también ha sido objeto de actuaciones de mejora general.