Comienza la reparación de la plaza Lutero King de Ponferrada

La brigada de obras municipal de Ponferrada, encuadrada en el área de Infraestructuras dirigida por Iván Alonso, ha iniciado las labores de reparación en la plaza Lutero King. Esta actuación tiene como objetivo corregir el hundimiento de varias secciones del pavimento y mejorar la accesibilidad en una zona donde este problema persistente afectaba a la seguridad de los peatones.

Los trabajos se centran en dos puntos críticos identificados en la plaza: Reparación de hundimientos: Se intervendrá en el firme, especialmente en la entrada de uno de los portales, donde la degradación del suelo comprometía la entrada y salida de los residentes. Y saneamiento de alcorques: Se procederá a la apertura y adecuación de los alcorques de los plataneros, cuyas raíces han alterado las condiciones de tránsito. Al tratarse de una zona con un tránsito peatonal intenso, frecuentada habitualmente por personas mayores y ciudadanos con movilidad reducida, el motivo principal de esta obra es prevenir caídas y accidentes. «Aunque esta actuación es una medida de reparación urgente y necesaria, contemplamos para el futuro una intervención integral en la plaza. Dicho proyecto global incluiría la sustitución de las baldosas actuales por una superficie de hormigón, siguiendo el modelo de reforma ya ejecutado en la cercana plaza de las Acacias», destacan desde el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Ponferrada.