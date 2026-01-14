Ponferrada recupera con 385.000 euros la margen derecha del Sil para pasear

Concejales del equipo de gobierno de Ponferrada con los técnicos, esta mañana en la margen izquierda del río Sil entre los puentes García Ojeda y Ferrocarril.DL

Ponferrada ha ganado una nueva zona de paseo en la margen izquie4rda del río Sil, entre los puentes García Ojeda (Castillo) y el Ferrocarril. Este miércoles la concejala de Fomento, la popular Lidia Coca, junto con otros concejales del equipo de gobierno y socios políticos como los bercianistas de Iván Alonso, presentaban el nuevo cambio que supone haber desbrozado toda la maleza y suciedad de la ladera oeste que da al cauce fluvial, colocar iluminación pública y otro mobiliario urbano, junto con material para actividades de ocio como echar una partida de ajedrez o de pìng-pong. La inversión de esta primera mejora asciende a 385.000 euros, después de sacarla a contratación con un precio base de licitación de 420.000 euros.

Mobiliario urbano para jugar al ajedrez junto al Sil, en el nuevo paseo de Ponferrada por su margen izquierda.DL

Esta senda derecha del río Sil en Ponferrada será alargada con una segunda fase, incluyendo la puesta en valor de la zona de la Cueva de la Mora (castillo) y continuarán con la renaturalización hacia la parte urbana de La Puebla.

La concejala y teniente alcalde, Lidia Coca, dijo que la iniciativa se ha podido desarrollar gracias a fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, "para dar vida en esta otra ladera del río Sil". Se ha mejorado y rehabilitado 400 metros lineales de paseo, que se complementarán con otra fase aguas arriba del Sil, incluyendo la ladera del castillo y cruzando por debajo el puente de la Puebla, el puente de Cubelos para enlazar con el barrio de los Judíos más o menos a la altura de la vieja sede d Fenosa, frente el edificio de Hacienda.

Embarcadero de piraguas en la margen derecha del río Sil entre los puentes García Ojeda y Ferrocarril

Además del paseo nuevo habilitado se cuenta con una nueva caseta para almacenamiento deportivo, para practica de piragüismo. "Vamos a dar también esa nueva revitalización del río para poder realizar en él actividades deportivas y todavía nos faltan varios detalles por colocar dado que hasta el 30 de marzo no podremos tener a disposición el río hasta que coloquemos una boya para que no se pueda pasar al azud y con esto cumplimos con los ponferradinos y vemos cómo la gente lo está usando como otra zona más de ocio que estaba cubierta por la maleza", dijo la concejala, quien destacó que existe buena relación con la Confederación Miño-Sil.