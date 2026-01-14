La Guardia Civil detiene a dos personas en Toral de los Vados por tráfico de drogas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una operación de la Guardia Civil de León ha permitido desmantelar un activo punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Toral de los Vados. La investigación, iniciada a mediados de julio de 2025, culminó este pasado lunes 12 de enero con la detención de dos personas y la investigación de una tercera por un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de menudeo. Tras meses de vigilancia, los agentes pudieron constatar que la vivienda de los sospechosos funcionaba como centro de distribución de drogas en la zona.

En el registro del domicilio, los efectivos incautaron cerca de 88 gramos de hachís, 27 gramos de marihuana, 5 gramos de cocaína y una dosis de MDMA. Además de las sustancias, la Guardia Civil localizó 200 euros en metálico, útiles para el pesaje y distribución, teléfonos móviles y equipos informáticos. La intervención también reveló la existencia de todo el material necesario para una plantación "indoor" de marihuana y varias navajas automáticas, elementos que refuerzan la acusación de tráfico de drogas.

El operativo contó con la participación de la Compañía de Ponferrada, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y el servicio Cinológico de la Comandancia de León. Esta intervención se enmarca en el “Plan de respuesta policial a la venta de drogas en zonas de ocio” impulsado a nivel provincial.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos decomisados, han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza 2, de Ponferrada.