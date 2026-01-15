Aprobado el proyecto de ampliación del polígono industrial El Bayo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha dado luz verde definitiva a la ampliación sur del polígono industrial de El Bayo, en Cubillos del Sil, tras la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la orden que aprueba el proyecto de actuación con todas las determinaciones urbanísticas necesarias. Esta resolución permite iniciar las obras de urbanización del nuevo sector industrial, promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACyL). El proyecto contempla la reparcelación completa de los terrenos y su desarrollo mediante el sistema de concierto, al ser SOMACyL la propietaria de la totalidad del suelo tras el proceso de expropiación.