Nicanor Sen supervisa obras en Fabero por 1,1 M€ sin concretar fecha de la A-76

Nicanor Sen junto a Mari Paz Martínez a la entrada del centro escolar de FaberoL. de la mata

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«Se ha hecho la redacción del proyecto, tan demandado desde hace más de dos décadas, y ha tenido que ser el Gobierno de Pedro Sánchez quien finalmente lleve a cabo la licitación de este proyecto, que conlleva una inversión de 131 millones de euros, y esperemos que podamos culminarlo en los primeros meses de 2026, estando ya redactado el proyecto», así se pronunció ayer el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, sobre la construcción de la autovía A-76, que unirá Ponferrada y Ourense y que lleva años de espera.

Colegio Público de Fabero La CortinaL.DE LA MATA

Obras en el Colegio Público de Fabero La CortinaL.DE LA MATA

También hizo hincapié en que «la parte más importante a nivel administrativo está concluida, por lo que ahora solamente estamos en la fase de desarrollo, como es la licitación del proyecto».

Nicanor Sen visitó ayer el CEIP La Cortina de Fabero para conocer el avance del programa DUS 5000, que está invirtiendo cerca de 1.132.000 euros.

Según precisó, gracias al programa DUS 5000 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se ha llevado a cabo un proyecto integral de eficiencia energética en dicho centro, financiado con fondos Next Generation EU.

Se trata de un centro escolar que se puso en marcha en la década de los ochenta y «durante estas décadas, prácticamente no se ha llevado a cabo ningún tipo de obra ni mejora», indicó Sen.

Estas actuaciones se encuadran en una de las medidas del programa DUS 5000, centrada en la reducción de la demanda y el consumo energético en edificios e infraestructuras públicas, que incluyen la instalación de envolvente en cubierta, fachadas, suelo y huecos.

Además, se ha realizado la instalación de una planta solar fotovoltaica en la cubierta del edificio, apostando de esta forma por la energía renovable.

Por otra parte, también se cuenta ya con instalaciones de generación térmica renovable y redes de calor y/o frío, como son la instalación de cinco bombas de calor de aerotermia, con 110 kW de potencia total, y una caldera de biomasa de 145 kW de potencia.

«Es la obra más importante del programa DUS 5000 que se está llevando a cabo en el Bierzo», resaltó el delegado del Gobierno en Castilla y León. El Gobierno de España ha invertido en la comarca más de 4 millones de euros gracias al DUS 5000, mientras que en el resto de la provincia de León la inversión ha sido de casi 19 millones de euros.

Por ello, el delegado del Gobierno destacó la importancia del programa DUS 5000 en comarcas del reto demográfico y «de esta forma, el mundo rural se suma al ahorro energético y a la utilización de energías renovables».

Nicanor Sen ha resaltado que «el colegio de Fabero se convertirá en un ejemplo de ahorro de energía gracias a una envolvente aislante, bombas de calor de aerotermia y paneles solares».

Nicanor Sen remarcó la gran aportación que este programa está suponiendo para los municipios de Castilla y León. «Está dejando una inversión cercana a los 150 millones de euros para proyectos de energía limpia en los municipios del reto demográfico», indicó.

Por su parte, la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, resaltó la importancia de la obra para el «futuro de Fabero, ya que no solo se consigue una mayor eficiencia energética, sino también crear una pequeña comunidad energética». En este sentido, explicó que la energía sobrante de las placas solares se destina al resto de edificios municipales para favorecer el ahorro energético. «Es un conjunto muy completo, con un sistema de calefacción sostenible», puntualizó, y aseguró que ese ahorro energético rondará los 40.000 euros al año.

Hay que descacar que los paneles solares que se instalen en la cubierta del colegio servirán para suministrar a otras instalaciones municipales, como las piscinas o la casa de la cultura.