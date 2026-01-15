Sancedo logra tras décadas normas de planeamiento urbano

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Sancedo que dirige el alcalde socialista Marcos Álvarez González escriobió ayer una página muy importante de su historia presente y futura. Después de décadas, con las gestiones de tres regidores, por fin el municipio cuenta con normas de planeamiento urbanístico aprobadas. El Boletín Oficial de Castilla y León publicaba en la pasada jornada a lo largo de 289 páginas el acuerdo de 27 de noviembre de 2025, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la provincia de León, por el que se aprueban definitivamente las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Sancedo. Con este documento el Ayuntamiento de Sancedo puede ahora dar permisos de construcción en regla y ordenar todas las carencias que han impedido a lo largo de estos años pasados, incluso del siglo pasado, que el municipio crezca. El alcalde de Sancedo, Marcos Álvarez, decía que es una jornada especialmente feliz para el Ayuntamiento y tenía palabras hacia alcaldes precedentes, como Víctor Araújo o Gloria Pérez. Durante estios mandatos se ha ido poco a poco avanzando en la presentación de la descomunal documentación necesaria para que todos los organismos públicos, desde Confederación hasta incluso Denfensa aporten informes que puedan afectar o no al planeamiento urbano de este municipio. Finalmente todo ha salido bien y tras la correcciones aportadas, Sancedo tiene normas que le permitirán aprovechar el interés público y privado por acometer nuevas obras en sus pueblos. El alcalde cuenta que incluso no han podido dar licencias de cocheras o de viviendas por culpa de no contar con la aprobación de estas normas.