Ponferrada mejora el servicio municipal bus y llega a 1,4 millones de usuarios en 2025

El servicio municipal de transporte urbano de Ponferrada ha mejorado sus prestaciones a los usuarios con la presentación este jueves de un nuevo autobús eléctrico, valorado en 630.000 euros (80.000 euros los pone el Ayuntamiento y el resto son fonos europeos), y que ya entra en servicio en la Línea 5 (Puente Boeza-Fuentesnuevas). El alcalde, el popular Marco Morala, junto con el concejal de Transportes y Movilidad, Carlos Fernández, acompañaron a los directivos de la empresa concesionaria, que ha logrado datos muy positivos en cuanto a eficiencia energética, prestación del servicio diario, gasto de combustible y puntualidad en las paradas de bus. El año pasado la empresa municipal del servicio de autobús de Ponferrada, que se llama SMT (Servicio Municipal de Transportes de Ponferrada), y el operador que presta el servicio es Autobuses Urbanos de Ponferrada S.A. (Aupsa), que forma parte del grupo Linecar y que está dirigida por Susana García y su hermano Francisco Tomás, obtuvo 1.400.000 viajeros, usuarios en todas las líneas de bus que se mueven por el casco urbano de la ciudad y su periferia.

Las autoridades y los empresarios en el interior del nuevo autobús urbano eléctrico de Ponferrada.ANA F. BARREDO

El concejal de Medioambiente, Transporte y Movilidad, Carlos Fernández, daba a conocer los últimos datos del servicio municipal de transporte: Vehículos del Ayuntamiento de Ponferrada hay 10. La empresa concesionaria tiene 4, con 40 trabajadores en el servicio, de los que 36 son conductores. "La flota está rejuvenecida y el bus que entró en servicio este jueves sustituye a otro que iba a cumplir 20 años", dijo Fernández. Los viajeros diarios que se están moviendo ahora mismo en todas las líneas de autobuses urbanos de Ponferrada son 5.000 y los kilómetros anuales que se vienen haciendo son entorno a los 900.000, y en el 2025 estuvo en 1.400.000 viajeros.

La puntualidad también se mejoró considerablemente, al experimentar el servicio datos positivos dado que los conductores están consiguiendo una puntualidad del 97% frente a la última reforma del servicio, que estaba en el 68%. El concejal recordó que ahora se pone de manifiesto que no estaba bien la manifestación por los horarios anteriores, que están mejor los de ahora, dado que lo certifica el hecho de la puntualidad lograda.

Ahora mismo el servicio cuenta con otro vehículo eléctrico puesto en servicio hace un año, que tiene ahora 75.000 kilómetros, que si fuera diésel habría consumido 30.000 litros de carburante. Al ser eléctrico ha consumido 75.000 kilovatios a la hora y esto, para el Ayuntamiento de Ponferrada supone un ahorro dado que si fueran litros de carburante serían 33.000 euros y al ser con electricidad son 5.000 euros.

El alcalde de Ponferrada destacó las bondades del nuevo autobús eléctrico marca Mercedes que se pone ahora en servicio y lo comparó con los Isuzu por los que apostaba el anterior mandatario municipal. "Va a mejorar cuantitativamente el servicio municipal y sustituye a otro Mercedes que andaba ya en un millón de kilómetros y hoy es un día importante para la movilidad, para el transporte público de Ponferrada. Es un bus de 12 metros, con tres puertas y 85 plazas para pasajeros, incluidas sillas de ruedas, carritos de bebés y demás", explicaba Marco Morala, quien agradeció el trabajo de todos, de los técnicos y de la empresa que lleva la gestión.

El alcalde señaló que tras los cambios en el nuevo contrato municipal "se ha mejorado exponencialmente la calidad del servicio". "Vamos a seguir trabajando. Tenemos un proyecto para seguir mejorando el servicio de la mano de la empresa y cuando lo tengamos más avanzado, si las condiciones electorales nos lo permiten, daremos datos más precisos", dijo Morala.

En cuanto a la requisitoria del Procurador del Común sobre el servicio, el alcalde de Ponferrada señaló que "el PSOE ha activado a sus plataformas de crispación generalizada y, cuando no valen para gestionar, valen para movilizar. Pero ese requerimiento está más que cumplimentado, dado que el servicio de transporte se ha mejorado respecto al que había aprobado el PSOE".