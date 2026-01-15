Ciuden abre el laboratorio de ciberdefensa industrial con una inversión de un millón de euros

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

Ciuden abre el laboratorio de ciberdefensa industrial de la mano del Incibe con una inversión de un millón de euros

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), ha puesto en marcha el Laboratorio de Ciberseguridad Industrial, con una inversión de un millón de euros y una plantilla inicial de cinco personas. Se trata de un espacio industrial destinado a la ciberdefensa en el ámbito energético para “proteger las infraestructuras energéticas de ciberataques”, tal y como detalló el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, durante su inauguración.

Groizard explicó que el sistema energético es “robusto” y cuenta con profesionales de primer nivel, pero advirtió de que en ciberseguridad “no se puede bajar la guardia”, ya que “en algunos países la guerra no solo se entiende en el espacio físico, sino también en el cibernético”. Añadió que existen nuevos riesgos y que los ciberataques se están incrementando.

De hecho, según el último informe del Ministerio del Interior (2023-2024), los ciberataques a infraestructuras críticas se duplicaron, pasando de 80 a 160 incidentes en sectores como el agua, el transporte o la energía. “Todavía no ha habido ningún evento ligado a un ciberataque que nos haya dejado desprotegidos o haya generado un problema energético relacionado con la ciberseguridad, pero no podemos bajar la guardia y tenemos que estar bien armados”, señaló, remarcando que ese es el objetivo principal del laboratorio.

El Laboratorio de Ciberseguridad Industrial trabajará en el ámbito formativo, mediante simulacros y también a través de la colaboración público-privada, como en el caso del centro asociado de la UNED en Ponferrada. Las primeras jornadas formativas se llevarán a cabo la próxima semana.

Groizard estuvo acompañado por Yasodhara López, directora general de la Fundación Ciudad de la Energía, y por representantes del Incibe durante la apertura de este espacio ubicado en Cubillos del Sil.

Durante su visita al Bierzo, el secretario de Estado mantuvo un encuentro con representantes de Re Energy, promotora del proyecto Compostilla Green, para conocer su estado de desarrollo. También visitó Villablino para conocer otra vertiente de la gestión energética en el centro de biomasa.

“El Bierzo y Ciuden están siendo la base de muchas tecnologías que dibujan la transición energética en España”, precisó Groizard, quien recordó la inversión de 280 millones de euros en el Bierzo y Laciana por parte del Ministerio para apoyar 80 proyectos distintos, como la fábrica de componentes fotovoltaicos en Bembibre o la planta de reciclaje de baterías en Cubillos, de la mano del Instituto para la Transición Justa.