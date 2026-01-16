El Hospital es el segundo que más córneas implantó en el 2025

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Servicio de Oftalmología del Hospital El Bierzo ha implantado 21 córneas a lo largo del 2025, convirtiendo al centro berciano en el segundo a nivel autonómico, solo por detrás del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. En toda la Comunidad, la suma total de estas cirugías alcanzó las 184 entre enero y diciembre del pasado año. De esta forma y con gracias a la solidaridad de la ciudadanía, conscientes de que los órganos donados pueden salvar vidas, a lo largo de 2025 se han generado un total de 241 riñones, 97 hígados, 25 corazones, 62 pulmones y 9 páncreas en toda la Comunidad. Así, entre enero y diciembre se han realizado 261 trasplantes de órganos en los hospitales públicos de Castilla y León.

Por hospitales, el número de donantes de órganos a lo largo de 2025 ha sido el siguiente: El Bierzo 5, Ávila 0, Burgos 21, León 23, Palencia 1, Salamanca 34, Segovia 4, Soria 1, Hospital Clínico Universitario de Valladolid 16, Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid 13 y Zamora 12. La actividad trasplantadora registrada en los doce meses de 2025 indica que se han realizado 174 trasplantes renales, correspondiendo 85 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 89 al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Además, el centro salmantino ha realizado 11 trasplantes renales de vivo/cruzado y otros 7 trasplantes de páncreas/riñón. Asimismo, y gracias al nuevo programa de trasplante pulmonar, 23 pacientes han recibido un trasplante de pulmón en el hospital charro. El balance de la Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León refleja también la realización de 38 injertos hepáticos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, mientras que el Hospital Clínico de Valladolid ha llevado a cabo 19 trasplantes cardiacos.

Por otra parte, La Unidad de Ictus del Hospital de El Bierzo comenzará a funcionar hoy viernes y contará a lo largo de 2026 con Cirugía Robótica de Traumatología. Así lo anuncio el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en una visita a Ponferrada el pasado lunes, donde recordó diferentes actuaciones desarrolladas por el Gobierno autonómico en la comarca en materia sanitaria. En este contexto, señaló a la reorganización del Hospital de Día Oncohematológico, que ha ampliado el horario y mejorado el servicio de citaciones, y apuntó a la puesta en marcha de una consulta de consejo farmacéutico especializado en Oncohematología. Además, tras la finalización del área de Cardiología, se dispondrá de una sala de procedimientos para realizar el tratamiento de arritmias y otros de baja complejidad, evitando así el desplazamiento de los pacientes a hospitales de referencia, indicó. Estos avances se suman a las obras para la reubicación del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia, con una inversión de casi dos millones de euros; la elaboración del proyecto de la Unidad Satélite de Radioterapia y la incorporación de equipamiento de alta tecnología (TAC, una resonancia magnética, un escáner de patología digital y un robot quirúrgico). Del mismo modo, destacó el refuerzo de la plantilla del Hospital del Bierzo con 84 nuevas plazas en todas las categorías y la fidelización de 20 médicos especialistas.